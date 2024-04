Boca recibe a Trinidense

BUENOS AIRES, 9 (NA). - Boca Juniors recibirá este martes a Sportivo Trinidense de Paraguay, en el marco de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará en La Bombonera, desde las 21, y contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que el chileno Juan Lara estará en el VAR. El cotejo será transmitido por la señal deportiva ESPN.

El Boca de Diego Martínez viene de ganarle el sábado por 3 a 1 a Newell´s Old Boys de Rosario, por la decimotercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. El equipo del ex entrenador de Huracán dominó de principio a fin los hilos de un encuentro que de entrada parecía complicado.

La semana pasada Boca debutó en la Sudamericana con un empate sin goles ante Nacional de Bolivia en Potosí, a 4.000 metros de altura y con un equipo integrado en su mayoría por suplentes y juveniles. El equipo de la Ribera pudo haberlo ganado, pero Darío Benedetto estrelló un penal en el travesaño durante el primer tiempo.

Para este encuentro ante Sportivo Trinidense, Martínez apostaría por un mix entre suplentes y titulares con las reapariciones del arquero Sergio Romero, el defensor Jorge Nicolás Figal y el delantero uruguayo Edinson Cavani, quienes superaron sendas lesiones.

Por su parte, Sportivo Trinidense viene de perder por 3 a 1 con Cerro Porteño, en el estadio Arsenio Erico, por la decimotercera fecha del Torneo Apertura de la Primera División de Paraguay. El equipo de José Arrúa está teniendo una campaña para el olvido que lo tiene como anteúltimo con siete unidades, a causa de nueve derrotas, un empate y solo dos victorias ante Sol de América en la cuarta jornada y ante Guaraní en la décima.



ARGENTINOS, EN LA PATERNAL



En un partido importante por la clasificación del grupo F, Argentinos y Racing de Montevideo jugarán desde las 19 (ESPN 2) en el Estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2024. El equipo que dirige Pablo Guede quiere estirar su buen momento dentro del certamen continental.



OTROS ENCUENTROS. 18hs Corinthians vs Nacional Paraguay, 21.30hs Paranaense vs Rayo Zuliano, 21.30hs Danubio vs Sp. Ameliano.



Las probables formaciones:



Boca Juniors: Leandro Brey; Nicolás Figal, Cristian Lema, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. DT: Diego Martínez.



Sportivo Trinidense: Víctor Samudio; César Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores, Sergio Mendoza Espínola; Tomás Rayer, Marcos Riveros, Juan Salcedo Zárate, Brian Andrada; Oscar Giménez y José Luis Sinisterra. DT: José Arrúa.



Estadio: Alberto J. Armando, Buenos Aires. Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay) . VAR: Juan Lara (Chile). Horario: 21 TV: ESPN.