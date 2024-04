"Soy el responsable total de la derrota en este partido"

Luego del partido que 9 de Julio perdió en San Nicolás ante Defensores de Villa Ramallo, Maximiliano Barbero fue muy autocrítico con el rendimiento de su equipo, pero empezando por sus propias decisiones que, a la luz del resultado y de la producción del equipo, estuvieron lejos de salir de acuerdo a lo esperado.

Los cambios realizados en la mitad de la cancha fueron un poco la clave y allí el equipo bonaerense mostró sus buenas aptitudes para manejar la pelota.

"Creo que hemos hecho un muy mal partido, un primer tiempo de lo peor que podemos haber hecho ante un rival que juega muy bien. En el segundo emparejamos en parte, pero tampoco fuimos superiores y no estuvimos ni cerca de lo que podemos o lo que pretendemos ser. El responsable total de la derrota en este partido soy yo, y me hago cargo por la parte futbolística y táctica, tendremos que trabajar para revertir rápido esta situación", aseveró con convicción el entrenador juliense en declaraciones a FM Horizonte.

En la continuidad del análisis del encuentro, expresó que "yo creo que Defensores tuvo la pelota la mayor parte del tiempo en la primera etapa, cada vez que la tenía dañaba, llegábamos tarde en las coberturas, a marcar en el uno versus uno, y no nos pudimos acomodar nunca. Después de los 15 minutos nos acomodamos un poco, pero luego del penal entramos en la desesperación, en la ansiedad y querer pelear el partido mas arriba, cuando la realidad indicaba que en ese primer tiempo como mínimo teníamos que irnos con un gol abajo y no sufrir lo que sufrimos. En el fútbol actual es difícil remontar dos goles".



DE CARA A LO QUE VIENE

Dentro de su visión del partido hizo foco en recuperarse en la fecha venidera, como local ante Sportivo Las Parejas. "Nosotros tenemos que tratar de levantar el grupo, porque fue un golpe duro y veníamos con otra perspectiva para este partido y nos vimos superados en todos los sectores, quedando lejos de estar en partido. Habrá que trabajar para volver a lo que veníamos haciendo, este es un torneo muy largo, sabemos lo que tenemos que corregir, somos los principales autocríticos para hacernos cargo de la situación. Defensores fue un justo ganador".