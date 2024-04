Inauguraron estatua de Evaristo Ismael Sequeira

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Emotivo reconocimiento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, se cumplió el martes 2 de abril en nuestra localidad. Cuando ya caía la tarde del citado martes, un interesante grupo de ciudadanos se congregó en torno al Monumento (sobre Avda. Lehmann) que honra a nuestros Héroes argentinos que estuvieron en Malvinas, en una cita congregada por la Comuna de Humberto 1°. De un modo especial, la expectativa estuvo en torno al Héroe humbertino y excombatiente, sobreviviente del ARA Gral Belgrano, Evaristo Ismael Sequeira.

El recuerdo de la Guerra de Malvinas a 42 años del suceso, estuvo presidido por el titular de la Comuna Mauro Gilabert y acompañado especialmente por el excombatiente humbertino Evaristo Ismael Sequeira; sus camaradas excombatientes Marcelo Pomba y Gerardo Fassi extripulantes del ARA 25 de Mayo; además de representantes de instituciones intermedias, educativas y público en general.

Una vez depositadas ofrendas florales al pie del Monumento a Malvinas, fue descubierta la estatua con la figura del Héroe humbertino Evaristo Ismael Sequeira, una obra realizada por el artista-escultor santafesino, Claudio Kucharzuck. Emotivo momento este que fue acompañado por un sostenido aplauso. “Yo tuve la suerte que Dios me eligió (junto a muchos camaradas) para poder salir ileso cuando fue torpedeado el Belgrano, pero también mi familia me eligió para ayudarme a continuar después de la guerra. Muchos momentos fueron duros, pero ellos me han sostenido, hoy soy un agradecido. A Dios, a mi familia, a Mauro Gilabert que tuvo esta idea con su grupo de trabajo y a la comunidad, a todos muchas gracias”. Palabras del ex combatiente y sobreviviente del ARA Gral Belgrano.

Luego, el artesano y artista local Mauro Schmidt, creador del Mural homenaje, emplazado en la esquina de Avda San Martín y Buenos Aires, hizo entrega de un obsequio al excombatiente Sequeira.

El Diácono Daniel Silvestroni impartió la bendición y finalmente, tras la entonación fervorosa de la “Marcha de Malvinas”, hizo uso de la palabra el presidente de la Comuna Mauro Gilabert. Destacó la presencia de la comunidad, “es hora que luego de 42 años se rindan esos reconocimientos a quienes defendieron a nuestra Patria en el sur argentino” y agregaba “la noticia de lo sucedido en 1982, debe impartirse desde las familias hacia nuestros hijos. Ellos deben conocer esta cercana historia que es uno de los sucesos más destacados de nuestra Argentina”.

El final del acto fue un estridente “Viva la Patria” coreado por los presentes !