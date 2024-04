Adorni: “La batalla contra la pobreza es tener la posibilidad de educarse”

Adorni defendió a la educación y también anunció la liberación del sistema de pago en el transporte público, por lo cual la SUBE será “una opción más pero no la única”.

El vocero presidencial Manuel Adorni señaló esta mañana que la educación es “un recurso fundamental” además de “la única razón por la que la Argentina va a tener futuro", y en ese sentido destacó que “la batalla contra la pobreza” que impulsa el Gobierno implica “tener la posibilidad de capacitarse y educarse”, ya que “los niños que hoy estudien son los que nos van a garantizar a todos una Argentina el día de mañana”.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni también anunció la liberación del sistema de pago en el transporte público, por lo cual la SUBE será “una opción más pero no la única”, lo que permitirá avanzar en la simplificación y federalización del sistema de transporte.

El vocero también informó la eliminación por parte del Ministerio de Economía del control aduanero a un 36% de las operaciones de importación de varios productos que estaban dentro del canal rojo normativo, un proceso que generaba costos y demoras a las importadoras y que va a posibilitar reducir en 1.200 dólares el gasto de despacho por contenedor.

✅ Para nosotros la educación es un recurso fundamental. La Argentina sin conocimiento no tiene futuro. Cada vez que hablamos de los más vulnerables y del trabajo de la ministra Pettovello hacemos referencia a que de fondo la batalla contra la pobreza es tener la posibilidad de capacitarse y educarse”.



✅ “Lo que dice el diputado Benegas Lynch corre por su cuenta. Tal vez la política en la Argentina está acostumbrada a moverse en bloque o en manada, nosotros no. Y la opinión del diputado no tiene por qué coincidir con la postura del gobierno nacional”.

✅ “El Gobierno tomó la decisión de liberar el sistema de pago en el transporte público, como ocurre en otras ciudades del mundo donde se puede abonar con tarjeta, el celular o el medio que se crea más conveniente”.

✅ La SUBE, que seguirá cumpliendo un rol clave para fiscalizar los servicios y gastos de las empresas de colectivo, será una opción más pero no la única. Esto significa no solo simplificar un servicio que se creó hace 15 años, sino también la federalización total del sistema”.

✅ “El Ministerio de Economía eliminó el control aduanero a un 36% de las operaciones de importación de varios productos que estaban dentro del canal rojo normativo, un proceso que generaba costos y demoras a las importadoras”.

✅ “Esta medida, impuesta por la gestión anterior, suponía un criterio de selección arbitrario cuyo costo se trasladaba a los ciudadanos, y va a generar que el gasto de despacho por contenedor se reduzca en 1.200 dólares, lo que representa un 2,5% del valor de la mercadería despachada”.

✅ "El Presidente Milei hizo referencia a 15.000 millones de dólares no porque los vaya a aportar el FMI, sino porque al bajar el riesgo país y estar convergiendo hacia tasas más razonables de mercado del crédito internacional, eso va a hacer que esos fondos en algún momento aparezcan disponibles para la Argentina”.

✅ "Siempre dijimos que iba a haber libertad absoluta entre las partes para poder pautar libremente sus paritarias".

✅ "El Gobierno nacional está transfiriendo y pagando cada uno de los subsidios al transporte como corresponde. Esto es un tema entre las empresas de colectivos y el gremio y apelamos a que se solucione".

✅ "Nosotros hicimos los ajustes presupuestarios que creíamos conveniente a los fondos de las universidades. Por una factura de luz no van a cerrar las universidades. Las partidas estuvieron congeladas durante 2023 y no escuché quejas”.

✅ “Hubo una desinformación total con respecto a lo que pasaba en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Se está trabajando desde hace casi 4 meses en tratar de reformar un sistema muy perverso con el objetivo de que nadie tenga inconvenientes en adquirir sus medicamentos”.