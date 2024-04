9 de Julio sufrió su primera derrota en San Nicolás

ESTA VEZ NO PUDO./ El elenco juliense no consiguió repetir la alegría del domingo pasado.

En uno de los partidos de la tercera fecha del Federal A, 9 de Julio perdió en San Nicolás ante Defensores de Villa de Ramallo por 2 a 0 y por primera vez en el torneo no pudo sumar.

El equipo dirigido por Maximiliano Barbero tuvo un mal primer tiempo que terminó siendo determinante para el resultado. El DT finalmente realizó tres cambios en relación al último partido con Sp. Belgrano, que en definitiva no le trajeron los resultados esperados en cuanto a lo que esperaba. En la defensa volvió a la titularidad Sebastián Acuña, ya totalmente con ritmo después de superar un problema físico, por Nahuel Denis; Lucas Quiroz fue como titular por Jonatan Peralta y también ingresó de entrada Santiago Colombatti por Agustín López.

Lo cierto es que Defensores fue mucho más incisivo que el León y si bien abrió el partido con un penal, fue el que dejó la mejor imagen. El 1 a 0 fue luego de una mano que el árbitro Marcos sancionó tras un remate de Jaime, que el propio jugador se encargó en el penal de darle el rédito en el resultado.

Antes Gómez había salvado ante Lautaro Nuñez y a los pocos minutos del primer tanto, Machado se perdió el segundo tras un saque largo del arquero Galardi, tras una falla de Centurión.

En el mejor momento local llegó el segundo, sobre los 37 por intermedio de Ciampichetti que conectó con precisión un centro de Pérez.

Barbero ya había mandado a moverse a los suplentes antes de que termine el primer tiempo, señal que arrancaría el complemento con cambios. Y los que ingresaron fueron los que habían sido titulares en los dos encuentros anteriores, López y Peralta, por Sterren y Colombatti.

De todos modos, si bien el León se adelantó un poco más, no le alcanzó para comprometer la valla de Galardi. Y antes del cuarto de hora el técnico juliense recurrió también a Deboli y Méndez, para buscar más profundidad.

Defensores, sin urgencias, continuó siendo ordenado y con el paso de los minutos tuvo algunos espacios para buscar ampliar el marcador, pero le faltó precisión. Finalmente también entró Bianciotti en el tramo final, pero nada cambió y 9 de Julio tuvo una tarde floja que interrumpió su buen inicio en el Federal A 2024.

DEFENSORES 2 - 9 DE JULIO 0

Estadio: San Nicolás.

Árbitro: Fernando Marcos. Asistentes: Leopoldo Gorosito y Robertino Rosas. Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.



Defensores: Nahuel Galardi; Lautaro Nuñez, Genaro Cepeda, Federico Gay, Tomás Pennesi; Braian Aranda, Jesús Camaño (70' Hernán Ruben), Luis Pérez (70' Sergio Olano), Matías Jaime (60' Flavio Bassani); Marcos Machado (82' Joaquín Garoni) y Flavio Ciampichetti (70' Matías Guidolin). DT: Joaquín Iturrería.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Tomás Androetto, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Martín Sterren (45' Jonatan Peralta), Tobías Macíes, Santiago Colombatti (45' Agustín López) y Lucas Quiroz (57' Gabriel Méndez); Fernando Nuñez (72' Agustín Bianciotti) y Agustín Alfano (57' Franco Deboli). DT: Maximiliano Barbero.

Primer tiempo: a los 21' gol de Jaime -p-(DVR) y a los 37' gol de Ciampichetti (DVR).

OTROS RESULTADOS

Independiente de Chivilcoy 3 (Juan Manuel Zarza, Marcelo Olivera -p- y Gonzalo Melgarejo) - Gimnasia de Concepción del Uruguay 0 y Douglas Haig 0 - El Linqueño 0.

Lunes 20.30: Sp. Belgrano vs. DEPRO.

Posiciones: Independiente de Chivilcoy 7 puntos; Defensores VR 6; Douglas Haig y El Linqueño 5; 9 de Julio 4; Sp. Belgrano 3; Sp.Las Parejas, Gimnasia y DEPRO 0.

Próxima fecha (4ª): 9 de Julio vs. Sportivo Las Parejas; Gimnasia vs. Douglas Haig; El Linqueño vs. Sp. Belgrano y DEPRO vs. Defensores de Villa Ramallo. Libre: Independiente.