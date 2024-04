River recibe a Rosario Central

River recibe este domingo desde las 21 a Rosario Central en el Monumental y debe ganar para asegurar su pase de fase, o en todo caso depender de sí mismo en la última fecha, para clasificar. Por su parte, la visita presentaría un equipo alternativo teniendo en cuenta que no tiene chances de meterse entre los primeros cuatro de la Zona A y que entre semana juega por Copa Libertadores nuevamente. El partido será televisado a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino.

River viene de ganar en el debut de la Copa Libertadores por 2-0 ante Deportivo Táchira en Venezuela. Por el torneo local, el equipo millonario cayó ante Huracán por 1-0 y ante el conjunto rosarino deberá ganar si o si. La única duda que tiene Martín Demichelis es si desde el arranque va Echeverri o Barco.

Rosario Central llega al domingo tras ganar de local por 1-0 ante Peñarol en su vuelta a la Copa Libertadores y por el ámbito local, en la fecha pasada perdió ante Barracas Central por 2-1. Sin chances para clasificar, Miguel Ángel Russo pone equipo alternativo ante el millonario.



OTROS PARTIDOS. ZONA A: 16hs Atlético Tucumán vs Gimnasia LP, Barracas Central vs Instituto. Lunes: 15.30hs Riestra vs Huracán. ZONA B: 18.30hs Racing vs Lanús. Lunes: 20hs Godoy Cruz vs Sarmiento, Platense vs Tigre.



Las posibles formaciones:



River: Franco Armani; Marcelo Herrera; Leandro González Pírez; Paulo Díaz; Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro; Nicolás Fonseca; Pablo Solari; Ignacio Solari; Ezequiel Barco o Claudio Echeverri y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.



Rosario Central: Axel Werner; Santiago Burgos; Juan Cruz Komar; Emanuel Coronel; Elías Ocampo; Giovanni Bogado; Ramiro Peralta; Francesco Lo Celso; Jonathan Gómez; Maximiliano Lovera y Agustín Módica. DT: Miguel Ángel Russo.



Estadio: MÁS Monumental. Árbitro: Sebastián Zunino. TV: ESPN Premium. Hora: 21