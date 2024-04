Peñarol visita a Brown en el cierre de la fecha

El torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol tuvo continuidad en la noche del viernes con dos adelantos más de la segunda fecha, recordando que la misma se inició el jueves con varios cotejos, y se completará este domingo, si así el tiempo lo permite.

El viernes y en Sunchales, Argentino Quilmes superó 4-2 al Deportivo Libertad con goles de Leonardo Ochoa (43m PT y 1m ST), Ignacio Forni (46m PT) y Pablo Coria (38m ST). Para el local marcó Enzo Fernández (10m ST y 45m ST). En Reserva fue 1 a 1.

En el Coloso Germán Soltermam, 9 de Julio fue sorprendido por el Deportivo Ramona y perdió 2 a 1. Augusto Baldasarre (5m ST) abría el marcador para el León pero la visita lo dio vuelta con tantos Nicolás Peralta (10m ST) y Andrés Grosso (27m ST). En Reserva también ganó Ramona y por 2-1.



JUEGAN HOY: 12.00hs Brown de San Vicente vs Peñarol (Silvio Ruíz), 16.30hs Atlético Esmeralda vs Atlético María Juana (Ángelo Trucco), 16.30hs Deportivo Aldao vs Atlético Juventud (Brian Celi).



YA JUGARON: Ferrocarril del Estado 3 – Sportivo Norte 1, Deportivo Tacural 2 - Unión de Sunchales 4, Florida de Clucellas 3 – Ben Hur 1, Atlético de Rafaela 5 - Argentino de Vila 2.



EN LA PRIMERA B



La tercera fecha comenzó en la noche del viernes con dos adelantos y se completará este domingo con el grueso de encuentros.

Viernes: Zenón Pereyra FC 2 vs. La Hidráulica 2, Juventud Unida de Villa San José 2 vs. Deportivo Bella Italia 1. Hoy: 12hs San Martín de Angélica vs. Talleres de María Juana, Sportivo Santa Clara vs. Libertad de Estación Clucellas, Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Susana; 16.30hs Independiente San Cristóbal vs. Independiente de Ataliva, Tiro Federal de Moisés vs. Moreno de Lehmann, Sportivo Aureliense vs. Sportivo Roca, Defensores de Frontera vs. Deportivo Josefina.