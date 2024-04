Condena por su detención en la Embajada de México

El gobierno argentino condenó la detención del ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en la Embajada de México en Quito, pidiendo que se respeten las obligaciones que surgen de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

A través de un comunicado, la Cancillería se refirió a la situación del ex compañero de gestión de Rafael Correa, que generó que México rompiera sus relaciones bilaterales con Ecuador.

"Como Estado Parte de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 que ha otorgado recientemente esta condición a dirigentes políticos venezolanos y se encuentra a la espera de la emisión de los correspondientes salvoconductos, la República Argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido en la Embajada de México en Ecuador", sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El texto difundido por el área a cargo de Diana Mondino agregó que la Argentina "llama a la plena observancia de las disposiciones de aquel instrumento internacional así como de las obligaciones que surgen de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

La detención del ex vicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México en Quito tuvo como respuesta la decisión del DF de romper las relaciones bilaterales y generó tensión en la región.

Glas, condenado por corrupción, permanecía en la sede diplomática mexicana en Ecuador desde que pidió asilo en diciembre, una petición que fue otorgada por México más temprano el viernes pasado.

La Policía entró por la fuerza a la Embajada de México en Quito antes de realizar el arresto, publicó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en X.

La oficina de la presidencia ecuatoriana dijo en un comunicado que había detenido a Glas, quien fue vicepresidente durante el gobierno izquierdista de Rafael Correa entre 2013 y 2017.



LA DETENCIÓN

Autoridades de Ecuador entraron por la fuerza a la embajada de México en Quito y se llevaron detenido al ex vicepresidente Jorge Glas, quien estaba refugiado desde diciembre pasado eludiendo una orden de captura tras ser condenado por casos de corrupción y malversación de fondos.

"El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glas Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia, fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades competentes", comunicaron desde la administración ecuatoriana.

Ecuador señaló que "toda Embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países".

Y añadió que "ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas fue condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes".

El gobierno ecuatoriano consideró el asilo a Glas como un "acto ilícito", ya que el ex funcionario es requerido por presunto peculado y las convenciones internacionales dictan que esa figura no aplica para delitos comunes, según el comunicado. (NA).