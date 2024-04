Camioneros de Santa Fe no se sumará al paro

Ante la atenta mirada del Gobierno Nacional y el Ministerio de Trabajo de Nación, por los dichos del líder de Camioneros Pablo Moyano de parar el país el próximo lunes 8 de abril si no se homologa el acuerdo paritario, los camioneros de Santa Fe que conduce Sergio Aladio, tomaron la decisión de no parar.

En febrero, el Sindicato de Camioneros, a nivel nacional, había firmado un incremento en los sueldos del 45%, el cual se pagaría en dos tramos: 25% en marzo y el 20% restante en abril. Y a través de la impugnación de algunas cámaras de distintas provincias: Chaco, Córdoba, Mendoza y CABA, un adicional no acordado anteriormente de 10.000 pesos por trabajador y por mes que sería para el salvataje de la Obra Social Nacional. A partir de ello es que se produce el conflicto de la no homologación nacional del aumento.

Desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe señalan que el acuerdo también fue firmado en esta provincia por las distintas cámaras del sector: “Esto es un acuerdo de partes que obliga a las mismas a que se lo liquide en los recibos y abone a los trabajadores, la homologación de la cual se habla tanto según la ley vigente 23.546 se produce de hecho luego de los días correspondientes, y da carácter de universalidad a dicho acuerdo”. Claro es así que en la provincia de Santa Fe no se debe pagar el bono de $ 10.000 ya que no fue firmado entre las partes, en tal caso se produce un ahorro a los trabajadores y empresarios del sector provincial que superaría los 240 millones de pesos mensuales.

Al ser consultado el secretario General del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, explicó que ya desde el 6 de abril y con gran parte de los sueldos liquidados en las más de 4.500 empresas de la provincia, “se determina que el aumento fue pagado en un muy alto porcentaje del sector. Solo nos quedan un par de empresas que seguramente lo terminarán pagando”.

Ante esa realidad provincial, Aladio afirmó que “no tiene sentido un paro”. “Se empieza a mover la actividad en el sector agroexportador y necesitamos que los trabajadores y las empresas puedan recuperar algo de terreno ante la mala situación económica que estamos atravesando”, sentenció el líder provincial.