Efectivos del Servicio Penitenciario Provincial cobrarán plus por riesgo

El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó el 14 de marzo un decreto por el cual una parte de los agentes del Servicio Penitenciario verán modificados sus haberes. Serán los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarios (Goep) que tienen a su cargo la custodia de internos de alto perfil e integrantes de bandas narco.

Se trata de una “Compensación Funcional Mensual Especial Remunerativa No Bonificable” que suma un 30% al sueldo de cada agente. Hasta marzo el plus lo cobraban unos 45 agentes y a partir de abril se extenderá a cerca de 80 efectivos.

En 2015, cuando el gobernador ocupaba la cartera de Seguridad, también se gestionó un plus salarial para esa fuerza que será percibido desde abril. "Hasta ahora lo recibían algunos efectivos y a partir de abril se duplicarán, ya que están abiertas las inscripciones al curso de especialización", aseguró una fuente del ministerio a La Capital.



TAREA RIESGOSA

El extra se cobrará en concepto de tarea riesgosa y el decreto duplica el cupo de personal que puede recibir suplementos económicos adicionales (serán cerca de 80). El Goep es un cuerpo de élite del Servicio Penitenciario y se trata de “un grupo operativo centralizado que tiene comando unificado desde una Jefatura dependiente de la Dirección General de Seguridad. Luego tienen base en las unidades que requieren más seguridad", explicó la secretaria de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Lucía Masneri.

El texto oficial expresa que el cupo actual que recibe el plus es insuficiente a los "fines de cumplir con todos los objetivos propuestos, debiendo disponerse el ingreso de nuevos agentes que han aprobado el Curso de Adiestramiento Especial y cumplen efectivamente la función”.

Desde el Poder Ejecutivo se aclaró que “el Servicio Penitenciario de la Provincia cuenta actualmente con personas que han aprobado el «Curso de Adiestramiento Especial» y están efectivamente cumpliendo la función encomendada. Los que se inscriban para recibir el beneficio deben complementar el curso” y “que a los fines de que no haya diferencias entre los agentes que perciben los suplementos particulares y realizan idéntica función es que se impulsa la gestión y se generó el decreto”.