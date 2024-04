9 de Julio busca mantener su buen arranque en San Nicolás

En la búsqueda de seguir progresando en lo futbolístico y de mantener la buena sumatoria que consiguió en las dos presentaciones anteriores, 9 de Julio visitará este domingo a Defensores de Villa Ramallo por la tercera fecha de la Zona 3 del Federal A. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio de San Nicolás y será arbitrado por el bahiense Fernando Marcos.

El León mostró en el debut de visitante en Pergamino un mejor rendimiento y justificó el punto obtenido ante Douglas, mientras que hace una semana en el estreno de local no ofreció la mejor versión en el juego ante Sportivo Belgrano, pero tuvo el premio a la búsqueda del arco rival en el final para quedarse con los tres puntos. El entrenador Maximiliano Barbero reconoció ese aspecto y durante la semana trabajó en cuestiones tácticas que le permitan encontrar soluciones a momentos donde no se genera el fútbol esperado.

De todos modos, la idea del DT es ratificar confianza con los 20 jugadores convocados, mientras que en el elenco titular podría darse un solo cambio. No obstante, Barbero confirmará el equipo esta misma jornada, teniendo en principio Lucas Quiroz alguna chance de jugar de entrada, recordando que fue el autor del gol ante los sanfrancisqueños.

Por el lado del rival, Defensores quedó libre en la primera fecha y en la segunda logró un valioso triunfo como visitante ante Sportivo Las Parejas por 2 a 1, motivo por el cual seguramente habrá un buen marco de público en esta primera presentación ante su gente, en un estadio amplio que ha sido escenario de muchos encuentros de Copa Argentina.

9 de Julio arranca la fecha como uno de los cuatro líderes con 4 puntos, junto a Douglas Haig, Independiente y El Linqueño.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: San Nicolás.

Árbitro: Fernando Marcos. Asistentes: Leopoldo Gorosito y Robertino Rosas. Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.

Horario 16:

Defensores: Nahuel Galardi; Lautaro Nuñez, Genaro Cepeda, Federico Gay, Tomás Pennesi; Braian Aranda, Jesús Camaño, Luis Pérez, Matías Jaime; Marcos Machado y Flavio Ciampichetti. DT: Joaquín Iturrería.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Tomás Androetto, Facundo Centurión, Agustín Vera y Nahuel Denis; Martín Sterren o Lucas Quiroz, Tobías Macíes, Agustín López y Braian Peralta o Lucas Quiroz; Fernando Nuñez y Agustín Alfano. DT: Maximiliano Barbero.



LOS DEMÁS PARTIDOS

Este domingo por este grupo también jugarán: a las 16 Independiente de Chivilcoy vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay (Diego Novelli), y a las 17 Douglas Haig de Pergamino vs. El Linqueño de Lincoln (César Ceballos).

El lunes a las 20.30 jugarán Sportivo Belgrano de San Francisco vs. DEPRO (Marcos Liuzzi). Libre: Boca Unidos de Corrientes.