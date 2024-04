Unión tiene un duro examen en Salta

Unión de Sunchales se presentará este domingo en Salta frente a Central Norte, en el marco de la tercera fecha del torneo Federal A. El partido, correspondiente a la Zona 4, tendrá el arbitraje Maximiliano Silcan Jerez (Catamarca) y dará inicio a las 17.30.

El Bicho Verde no pudo sumar puntos en el certamen ya que perdió en la primera fecha ante San Martín de Formosa como visitante y en la segunda de local contra Sarmiento de La Banda. Por su parte, Central Norte tiene un punto, pero jugó un solo encuentro (0 a 0 ante Boca Unidos), ya que en la primera fecha quedó libre.

La fecha se abrió ayer en Formosa, donde San Martín le ganó a Crucero del Norte por 2 a 0, con goles de Lautaro Brienzo y Franco Montero.

Este domingo jugarán: a las 17.30 Sarmiento de Resistencia vs. Juventud Antoniana de Salta (Mariano Agli); a las 19 Sarmiento de La Banda vs. Sol de América (Nelson Bejas). Libre: Boca Unidos.