CRAR mantuvo su andar ganador frente a La Salle

El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado a La Salle por 20 a 8 como visitante y sumó otros cuatro puntos en la tabla de posiciones del torneo de segunda división del TRL, donde se mantiene en la segunda posición.

El equipo rafaelino, en una jornada lluviosa en Cabaña Leiva como en gran parte de la región, sacó adelante un partido complicado como son generalmente los que tiene que sostener ante este rival en su reducto. La escuadra dirigida por Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba apoyó dos tries por intermedio de Ricardo Brown y Santiago Kerstens, que también sumó dos penales y dos conversiones. El apertura y capitán anotó entonces 15 puntos en una muy buena jornada personal.

La formación titular rafaelina fue la siguiente: Gabriel Morales, Martín Barberis, Jonatan Viotti; Julián Clemenz, Ticiano Hang; Lucas Canello, Gonzalo Clemenz y Juan Cruz Karlen; Ricardo Brown y Santiago Kerstens (c); Leonardo Sabellotti, Nicolás Imvinkelried, Santiago Albrecht, Esteban Appo; Tomás Ferrero.

Luego ingresaron Juan Ghizzoni por Morales; Juan Imvinkelried por Julián Clemenz; Benjamín Acosta por Brown; Manuel Mandrille por Nicolás Imvinkelried y Jerónimo Ribero por Ferrero.

En el primer tiempo Kerstens sumó su primer penal a los 17 minutos y los demás puntos llegaron en la segunda mitad. A los 15' el try de Brown convertido por el capitán, a los 38' el segundo penal de Kerstens, que luego en el último minuto apoyó su try y una nueva conversión.



LOS DEMÁS RESULTADOS

La jornada tuvo también estos encuentros: Logaritmo 3 - Jockey de Venado Tuerto 28; Los Pampas 14 - Provincial 30; Alma Juniors de Esperanza 8 - Los Caranchos de Rosario 18. Libre Tilcara.

Las posiciones quedaron así: Jockey 15 puntos; CRAR 13; Tilcara y Los Caranchos 9; Provincial 6; Logaritmo 5; Los Pampas y Alma Juniors 1; La Salle 0.

Próxima fecha (4ª): Provincial vs. Logaritmo; Jockey de Venado Tuerto vs. La Salle; CRAR vs. Alma Juniors y Los Caranchos vs. Tilcara. Libre: Los Pampas.