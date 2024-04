Benvenuti logró la pole en Neuquén

Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) resultó el más veloz en la clasificación de la tercera fecha del Campeonato 2024 de Turismo Carretera. El piloto del Alifraco Sport hizo valer la localía en el autódromo de Centenario, provincia de Neuquén, donde marcó un tiempo de 1m27s872 para lograr su cuarta “pole position” en 70 clasificaciones en la categoría. Kevin Candela (Torino) y Jonatan Castellano (Dodge) lo escoltaron, mientras que completaron los mejores cinco Julián Santero (Ford) y Elio Craparo (Dodge).

Luego quedaron: 6) José Manuel Urcera (Ford), Emiliano Spataro (Ford), Nicolás Bonelli (Ford), Facundo Chapur (Dodge) y Valentín Aguirre (Chevrolet).

El representante de Villa La Angostura afronta este fin de semana su tercera participación con Chevrolet en TC, al mando de un auto que debió reconstruirse tras el fuerte golpe en los entrenamientos en El Calafate (1ª fecha), situación que le impidió ser parte de la actividad del domingo en Santa Cruz. Tras terminar 17º en Viedma, este sábado quedó 10º y 16º en los entrenamientos neuquinos.

“Creía que iba a funcionar bien porque tuve una buena sensación en los entrenamientos, más allá de que Mario Bruna hizo cambios hasta último momento en la puesta a punto. Con estar adelante me bastaba, pero mañana vamos a ir por todo. El año pasado no había terminado bien y tampoco había comenzado bien este año y este resultado motiva mucho”, contó Benvenuti en Campeones Radio.

Es la segunda “pole position” de Benvenuti en Centenario, donde obtuvo la 1ª en 2020, con el Torino del Team Laboritto Jr. Con el mismo conjunto también había dominado la clasificación en la doble fecha que se disputó aquella temporada en La Plata. Para Chevrolet, significó cortar una racha de 5 fechas sin quedarse con el “1” del sábado, ya que la vez anterior fue en San Nicolás 2023, con Facundo Ardusso (RUS Med Team).

Fue una tanda muy ajustada, donde los siete primeros quedaron encerrados en apenas 2 décimas. Kevin Candela fue una de las gratas sorpresas que tuvo este sábado teceísta. Es que el piloto de Bragado lideró la clasificación en los primeros 3 grupos, solo pudo ser superado por Benvenuti con una diferencia de apenas 0s057.



LAS SERIES

La 1ª serie se largará este domingo a las 10:05, con Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) y Julián Santero (Ford) en las 2 mejores posiciones de partida. Kevin Candela (Torino) y Elio Craparo (Dodge) compartirán la 1ª fila de la 2ª batería, que comenzará a las 10:30. El 3º parcial, que se pondrá en marcha a las 10:55, tendrá a Jonatan Castellano (Dodge) y José Manuel Urcera (Ford) como integrantes de la 1ª fila.

La Final tendrá lugar desde las 12:55.



EN TC PISTA

Las dos series sabatinas de la categoría telonera quedaron en manos de usuarios de Ford: Marcos Castro, ganador de la batería más rápida, y Jeremías Olmedo.

El salteño se impuso de punta a punta en la 1ª batería y alcanzó su 4ª victoria parcial en 33 participaciones en TCP. El «poleman» se vio perjudicado por el ingreso del auto de seguridad a raíz del toque en la largada de Lucio Calvani (Dodge) a Matías Canapino (Chevrolet) que dejó fuera de carrera a ambos y que también involucró a Sebastián Salse (Dodge). Este incidente catapultó a Ignacio Faín (Torino), quien había largado 5º, al 2º puesto, aunque lejos de Olmedo: llegó a 4s794.

En la 2ª serie, Castro no tuvo mayores inconvenientes para controlar a Juan Manuel Tomasello (Chevrolet), que largó 2º y llegó en la misma posición, a 2s007. El necochense alcanzó su 2º triunfo parcial en 47 baterías disputadas: la 1ª había sido en La Plata 2021, en su debut en el TC Pista. Y aunque ya tiene una victoria en Finales (Concepción del Uruguay 2021), hoy partirá por 1ª vez desde la “pole position”.

Este domingo a las 11:45 se pondrá en marcha la 3ª Final del año del TC Pista, que tendrá una extensión de 20 vueltas al circuito de 4.380 metros ó 40 minutos.