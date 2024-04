Conmovedor mensaje de Owen Crippa

Owen Crippa fue uno de los oradores en este significativo e indudablemente merecido acto, el Veterano, que como se recordará sobresalió por su arrojo y valor, en arriesgadas incursiones sobre la flota inglesa, hecho que le mereció condecoraciones, resumió en emotivo relato su historia y la lucha con los Veteranos.

Recordó cómo inició su relación con los Veteranos en Santa Fe, la apremiante situación que pasaban muchos de ellos estaban atravesando sin conseguir ser escuchados en diversos estamentos.

Comenzó a participar en reuniones - precedentes de lo que luego serían los Centros- y entre todos comenzaron a sostener a los camaradas.

En esos encuentros se comprometieron a sortear los problemas de salud, los laborales, comenzar a hablar para revertir lo bastardeado de la guerra, reculturizar, contar la historia e insistir en la recuperación de las islas.

Valoró la actitud del gobernador Reviglio, quien a través del ministro Didier, dispuso que la Obra Social de la Provincia atienda a los veteranos y sus familias.

Tuvo también un recuerdo para Sunchales, ciudad en la que se estableció, y evocó un anuncio del Municipio, haciéndole saber que harían cinco viviendas para los cinco Veteranos establecidos en la ciudad, él presentó todos los requisitos exigidos, y comunicó la existencia de sus tres medallas de condecoración. En este pasaje se emocionó vivamente al recordar que había vendido todo lo que poseía, y evidentemente necesitaba una vivienda-

Quienes debían dar el visto bueno para la adjudicación visitaron su domicilio cuando él no estaba y se entrevistaron con la esposa, lamentablemente comunicaron que no le entregarán la casa porque no era considerado veterano.

Consultó con el Gobernador de ese momento, Carlos Reutemann, quien consideró que era un error, pero indagando tuvieron la confirmación que por una Ley, así era. No hizo ningún reclamo, respetando la legislación, pero se congratuló de la situación porque, merced a su labor pudo alcanzar logros valorables- recordemos que en la actualidad es un exitoso empresario-.

En otro pasaje explicó que no les gusta que los llamen excombatientes, porque son Veteranos de la Guerra de Malvinas.

También señaló que hay que considerar héroes a quienes ofrendaron su vida defendiendo a la Patria.

Abogó por proseguir las actividades por recuperar las islas por la vía pacífica.



N de la R: Quienes venimos entrevistando a Crippa , desde fines de la década del '80, si bien muchos conceptos fueron reiterados a lo largo de los años, es la primera vez que encontramos declaraciones tan sentidas, tan desde el fondo de su corazón y dando a conocer las penurias que sufrió tras la contienda bélica.