El nuevo DT de la Crema de recorrida por el Tito Bartomioli

Atlético de Rafaela tiene la cabeza puesta en el encuentro de este domingo ante Defensores de Belgrano, por la fecha 10 de la zona B, en la Primera Nacional.



Con la dupla técnica interina conformada por Juan Sabia y Franco Mendoza la Crema intentará reencontrarse con la victoria, algo que no consigue desde hace cinco capítulos.



El ciclo de Ricardo Pancaldo como nuevo entrenador comenzará el próximo lunes y su debut será ante su ex club, Chaco For Ever, por la fecha 11.



Este sábado por la mañana el flamante DT y su ayudante de campo, Germán Pipo Cáceres, estuvieron recorriendo el predio Tito Bartomioli, en el Autódromo Ciudad de Rafaela, y allí tuvieron sus primeros contactos con el plantel y auxiliares.





El encuentro de este domingo entre Atlético de Rafaela y Defensores de Belgrano comenzará a las 18.10hs, televisado por TyC Sports, y será arbitrado por Nahuel Viñas.