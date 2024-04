Pancaldo es el nuevo DT de Atlético de Rafaela

Ricardo Pancaldo se convirtió en el nuevo entrenador de Atlético de Rafaela, tras una determinación que tomó el Consejo Directivo del club para suceder en el cargo a Ezequiel Medrán.

La misma fue anunciada en las redes sociales de la Crema y su debut será el próximo fin de semana cuando el conjunto rafaelino este visitando a Chaco For Ever por la fecha 11 de la zona B de la Primera Nacional. Mañana, en el encuentro ante Defensores de Belgrano en el Monumental de barrio Alberdi, el equipo será dirigido por la dupla técnica interina que conforman Juan Sabia y Franco Mendoza.



El santafesino de 53 años tendrá como ayudante de campo a un viejo conocido de la casa: Germán ‘Pipo’ Cáceres.



Pancaldo viene de dirigir a Chaco For Ever, club con el cual no llegó a un acuerdo económico para continuar en el cargo luego de su llegada, en agosto de 2023, para reemplazar al saliente Diego Osella. Allí sumó 6 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Previamente estuvo en Deportivo Madryn, elenco con el cual ascendió a la Primera Nacional y en Copa Argentina eliminó a Huracán y Tigre, y en octavos de final quedó eliminado por penales por Quilmes.

También dirigió a Guillermo Brown de Puerto Madryn, Club Sportivo General San Martín de Formosa, Sportivo Belgrano de San Francisco, Cipolletti de Río Negro, Atlético Paraná, Libertad de Sunchales y General Roca de Río Negro.