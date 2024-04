Ricardo Pancaldo es el nuevo DT de Atlético de Rafaela

Atlético de Rafaela confirmó en la noche de este viernes al reemplazante de Ezequiel Medrán en la conducción técnica del primer equipo. Se trata de Ricardo Pancaldo.

El debut del santafesino al frente del conjunto rafaelino será en la fecha 11 de la Primera Nacional, en Chaco, cuando Atlético visite a For Ever.

El próximo domingo ante Defensores de Belgrano el equipo será dirigido de manera interina por Juan Sabia y Franco Mendoza.

Así lo anunció la Crema en sus redes sociales:

¡Bienvenido Ricardo!

El Consejo Directivo informa que Ricardo Pancaldo será el nuevo Director Técnico del plantel profesional de fútbol para lo que resta de la temporada 2024. Su asunción será el lunes 8 de abril en el predio "Tito" Bartomioli.

El santafesino de 53 años viene de dirigir a Chaco For Ever, club con el cual no llegó a un acuerdo económico para continuar en el cargo luego de su llegada para reemplazar al saliente Diego Osella. Allí sumó 6 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Previamente estuvo en Deportivo Madryn, elenco con el cual ascendió a la Primera Nacional y en Copa Argentina eliminó a Huracán y Tigre, y en octavos de final quedó eliminado por penales por Quilmes.

También dirigió a Guillermo Brown de Puerto Madryn, Club Sportivo General San Martín de Formosa, Sportivo Belgrano de San Francisco, Cipolletti de Río Negro, Libertad de Sunchales y General Roca de Río Negro.