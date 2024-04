Amenazó de muerte a su madre y terminó detenido

Este viernes, personal de Comando Radioeléctrico fue comisionado por la Central 911 a calle Montes de Oca al 800 –barrio Belgrano- donde un individuo se encontraba amenazando a una mujer con una escopeta.

Arribados al lugar, se entrevistaron con la víctima, una mujer de 56 años, quien manifestó que se encontraba en su domicilio, y que en un momento dado su hijo comenzó a reclamarle un dinero que había depositado en su cuenta pero que le había prestado a su hermana, a lo que la mujer le dijo que no contaba con ese dinero aún ya que su hermana todavía no se lo había devuelto.

En ese momento, el joven comenzó a amenazarla con matarla y prenderle fuego a la casa, aduciendo que tenía una escopeta, la cual fue a buscar y le apuntó con dicha arma.

En ese momento, la víctima logró llamar a la Central 911 y al llegar los uniformados procedieron a la aprehensión del implicado, como así también al secuestro del arma de fuego, siendo una escopeta calibre 28 doble caño yuxtapuesta, por lo que fue trasladado a sede de Comisaría 1ª .

De lo ocurrido dieron conocimiento al fiscal en turno, quien dispuso que el mismo pase a revestir carácter de detenido por los delitos de amenaza calificada por el uso de arma de fuego y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.



DISTURBIOS AL TERMINAR

EL EVENTO FUTBOLÍSTICO

Este jueves, personal de Agrupación Cuerpos, logró aprehender a siete individuos pertenecientes a la hinchada del Club Sportivo Norte, quienes causaron disturbios al momento de la desconcentración del evento futbolístico donde jugaban Ferro vs. Sportivo Norte en cancha de Club Ferro.

El grupo de forajidos comenzó a alzar piedras y palos para ir contra la hinchada local, por lo que personal policial hizo que desvíen por calle Lisandro de la Torre hacia el norte, pero éstos, comenzaron a correr y arrojar elementos a los uniformados, ocasionando daños a vehículos y ventanas en su paso.

Posteriormente, luego de ser identificados y notificados por el delito de daño, se les otorgó el cese de aprehensión por orden de la fiscal en turno.