Empiezan los Regionales CAB

El domingo 7 de abril comenzará el Torneo Regional de Formativas de básquet CAB masculino con partidos de las categorías U15 y U21 en su primera etapa.

En Rafaela (Carlos Colucci) se jugará la Zona 4 Norte, con los partidos entre el local Independiente vs. Gimnasiaa de Santa Fe a las 10; Ben Hur vs. Gimnasia de Santa Fe a las 14; e Independiente vs. Ben Hur a las 17.

En Sunchales (Fortaleza del Bicho) se disputará la Zona 2. A las 10 se medirán el local Unión con El Quillá, a las 14 Alma Juniors B con El Quillá y a las 17 Unión ante El Quillá.

La Zona 3 tendrá disputa en Almagro de Esperanza (Nido de las Aguilas), donde Libertad de Sunchales enfrentará a Almagro a las 10 y a Regatas de Santa Fe a las 14.

La categoría Sub 21 tendrá a Independiente jugando en Tostado (Fortín de la Garra) en la zona 1. A las 14 jugará con Rivadavia Juniors de Santa Fe y a las 17 con el local San Lorenzo.

En tanto, Ben Hur disputará la Zona 2 en Santo Tomé (Pay Zume). A las 14 enfrentará a Provincial y a las 17 al local Unión Santo Tomé.