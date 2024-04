9 de Julio ultima detalles para visitar a Defensores

Se viene una nueva presentación en la provincia de Buenos Aires para 9 de Julio. El domingo a las 16, en el estadio San Nicolás de esa ciudad, estará visitando a Defensores de Villa Ramallo por la tercera fecha de la Zona 3 del Federal A, con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos.

El León viene con la moral muy alta luego de la victoria sobre la hora ante Sportivo Belgrano de San Francisco, pero se encontrará ante un rival también entonado por su triunfo en Las Parejas por 2 a 1, recordando que en la fecha inicial había quedado libre.

El entrenador juliense Maximiliano Barbero, tal como es su estilo, definirá el mismo día del partido la formación titular. Lo más probable es que los mismos 20 jugadores convocados para el encuentro pasado estén viajando también en este compromiso, pero dentro de los once titulares podría existir la chance de alguna modificación, aunque no hay certezas en qué puestos. Tomando como referencia lo que fue el funcionamiento del equipo frente a los cordobeses, quizás en el mediocampo donde Lucas Quiroz podría entrar a competir con Brian Peralta en el sector izquierdo.

Hasta aquí los delanteros, Fernando Nuñez y Agustín Alfano, no han convertido pero Barbero ha reconocido su esfuerzo para el equipo como con otros jugadores. No obstante, Agustín Bianciotti o Franco Deboli como otros futbolistas están aguardando su oportunidad desde el inicio.

El plantel, donde ya están entrenando con normalidad el lateral derecho Axel Gravembarter y el volante Alex Salcedo, tendrá hoy la última práctica para ajustar los últimos detalles de cara al encuentro de este domingo.