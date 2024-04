Hockey: tercera fecha

Este domingo se disputará la tercera fecha de la Zona A Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, con partidos en Rafaela y San Francisco.

En el sintético de CRAR estos son los encuentros programados en primera división: a las 12.45 CRAR vs. Libertad de San Francisco (intermedia 11.30); a las 15.15 Sportivo Roca vs. 9 de Julio de Morteros (intermedia 14) y a las 17.45 9 de Julio de Rafaela vs. Sportivo Norte (intermedia 16.30).

En Charabones de San Francisco, a las 15 Sarmiento de Humboldt vs. Charabones (intermedia 13.45).