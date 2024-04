CRAR quiere prolongar su buen inicio frente a La Salle

Se reanuda el Torneo Regional del Litoral luego de la ventana por Semana Santa y el Círculo Rafaelino de Rugby estará visitando este sábado, desde las 16, a La Salle en uno de los encuentros de la tercera fecha del certamen de segunda división. El arbitraje estará a cargo de Fernando De Feo, mientras que en pre-reserva arbitrará Mariano Fernández a las 12.30, y en reserva Juan Ferino a las 14.15.

El equipo Verde marcha como escolta junto a Tilcara, del puntero Jockey de Venado Tuerto, y tratará de mantener su inicio ganador que mostró en Rufino ante Los Pampas y en Rafaela con Logaritmo, ante un rival que no sumó unidades en sus presentaciones previas.

Si bien son los primeros encuentros del torneo, siempre es importante mantenerse entre los cuatro primeros de cara a los objetivos de pelear por el premio mayor, como es el ascenso.

La formación titular dispuesta por los entrenadores Nicolás Gutiérrez y Ernesto Algaba es la siguiente: 1- Gabriel Morales, 2- Martín Barberis, 3- Jonatan Viotti; 4- Julián Clemenz, 5- Ticiano Hang; 6- Lucas Canello, 7- Gonzalo Clemenz y 8- Juan Cruz Karlen; 9- Ricardo Brown y 10- Santiago Kerstens (c); 11- Leonardo Sabellotti, 12- Nicolás Imvinkelried, 13- Santiago Albrecht, 14- Esteban Appo; 15- Tomás Ferrero.



LOS DEMÁS PARTIDOS

En esta tercera jornada también se enfrentarán: Alma Juniors – Los Caranchos; Juan Moyano (Entre Ríos). Logaritmo – Jockey (VT), Bruno Masetti (URR) y Los Pampas – Provincial, Juan Vega (URR). Libre: Tilcara.

Las posiciones: Jockey (VT) 10 puntos; Tilcara y CRAR 9; Logaritmo y Los Caranchos 5; Los Pampas, Alma Juniors y Provincial 1; La Salle 0.



FRACTURA DE MONETA

La Unión Argentina de Rugby confirmó el parte médico de Marcos Moneta, quien sufrió una lesión en el debut de Los Pumas 7's ante Estados Unidos por la primera fecha del Seven de Hong Kong, donde ganaron los estadounidenses por 14 a 10.

El jugador argentino sufrió una fractura en el peroné de la pierna derecha, por lo que se perderá lo que resta del torneo. En su vuelta a Buenos Aires, el wing deberá hacerse estudios para poder establecer el grado de la lesión.

En el segundo partido, Los Pumas 7s perdieron ante Nueva Zelanda por 22 a 0.