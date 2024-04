Boca visita a Newell's

BUENOS AIRES, 6 (NA). - Boca Juniors, quinto con 19 puntos, visitará a Newell’s Old Boys de Rosario, tercero con 21 unidades, este sábado en el marco de la decimotercera fecha del Grupo B de la Copa de la Liga.

El encuentro se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, desde las 17.00 y contará con el arbitraje de Facundo Tello mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.

El cotejo será transmitido por la señal deportiva TNT Sports.

El "Xeneize" de Diego Martínez viene de empatar 0-0 con Nacional de Potosí, el pasado miércoles en Bolivia, por la primera fecha del Grupo D de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Con un equipo repleto de suplentes y juveniles, el equipo del ex entrenador de Huracán no paso de la igualdad ante los del altiplano, a pesar de poder haber abierto el marcador con el penal que Darío Benedetto estrelló en el travesaño.

Para este encuentro ante la "Lepra", el director técnico planea volver al once que venció a San Lorenzo por la duodécima fecha de la Copa de la Liga pero con dos cambios obligados: Guillermo Pol Fernández y el uruguayo Miguel Merentiel ingresarán por los lesionados Lucas Blondel y el charrúa Edinson Cavani.

Por su parte, Newell’s Old Boys viene de ganarle 1-0 a Sarmiento de Junín, en el estadio Eva Perón, por la duodécima del Grupo B de la Copa de la Liga.

Con uno menos por la expulsión del uruguayo Rodrigo Fernández, el equipo rosarino pudo llevarse los tres puntos por el penal convertido por el charrúa Juan Ignacio Ramírez a falta de diez minutos.



OTROS ENCUENTROS. ZONA A: 21.30hs Talleres vs Ind. Rivadavia. ZONA B: 19.15hs Estudiantes vs Central Córdoba, 19.15hs San Lorenzo vs Defensa y Justicia, 21.30hs Unión vs Belgrano.



Las probables formaciones y otros detalles del encuentro:



Newell’s Old Boys: Newell s: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Leonel Vangioni, Ángelo Martino; Ever Banega, Julián Fernández; Misael Jaime, Jerónimo Cacciabue, Francisco González; Juan Ignacio Ramírez. DT: Mauricio Larriera.



Boca Juniors: Boca: Leandro Brey; Luis Advíncula, Nicolás Figal o Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Luca Langoni. DT: Diego Martínez.



Estadio: Marcelo Bielsa, Rosario. Árbitro: Facundo Tello. VAR: Héctor Paletta. Horario: 17 . TV: TNT Sports.