Se pone en marcha la temporada de Inferiores de Primera A y B

El futuro del fútbol de la Liga Rafaelina pone en marcha una nueva temporada con la disputa del primer capítulo, tanto en la Primera A como en la Primera B.

En el principal grupo liguista se disputará la fecha 1 del torneo Apertura, jornada que tendrá los siguientes cruces de partidos, recordando que en Infantiles se invierten las localías: Unión de Sunchales vs. Ben Hur; Atlético de Rafaela vs. Atlético Juventud; Peñarol vs. Independiente San Cristóbal; 9 de Julio vs. Libertad de Sunchales; Argentino de Humberto vs. Sportivo Norte y Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado.



Por el lado de la Primera B, se jugará la fecha 1, con los siguientes encuentros según las zonas:



Zona Oeste: Argentino de Vila vs. Deportivo Josefina; Defensores de Frontera vs. La Hidráulica; La Trucha FC vs. Deportivo Ramona; Atlético Esmeralda vs. Zenón Pereyra. Libre: Sportivo Santa Clara



Zona Norte: Belgrano de San Antonio vs. Moreno de Lehmann; Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural; Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Bella Italia; Sportivo Roca vs. Independiente de Ataliva.



Zona Sur: Brown de San Vicente vs. San Martín de Angélica; Deportivo Susana vs. Juventud Unida de Villa San José; Libertad de Estación Clucellas vs. Bochófilo Bochazo; Atlético María Juana vs. Florida de Clucellas. Libre: Talleres de María Juana.