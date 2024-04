La Crema se prepara para recibir este domingo a Defensores de Belgrano

Mientras los dirigentes terminan de analizar las alternativas para confirmar al nuevo entrenador, Atlético de Rafaela sigue con su preparación de cara al encuentro de este domingo ante Defensores de Belgrano, por la fecha 10 de la zona B de la Primera Nacional.



Dicho encuentro que comenzará a las 18.10hs, televisado por la pantalla de TyC Sports, y el arbitraje principal de Nahuel Viñas.



La Crema trabajó en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli y allí la dupla técnica interina que conforman Juan Sabia y Franco Mendoza volvió a disponer de minutos de fútbol y nuevamente hubo cambios en la formación titular. Esto hace suponer que aún no tienen definido el 11 inicial que saltará a cancha mañana para ir en busca de la recuperación y volver a festejar luego de cinco partidos sin triunfo (3 empates y 2 derrotas).



Al parecer, en la última línea no hay dudas y las principales incógnitas estarían de mitad de cancha hacia adelante. En relación con lo ensayado en la práctica del jueves.



Ayer, en primer turno, Mayco Bergia estuvo en el arco. La línea de cuatro se mantuvo con Ayrton Portillo, Kevin Jappert, Francisco Oliver y Franco Quiróz. En el medio campo: Bautista Tomatis, Emiliano Agüero, Matías Fissore y Jonás Aguirre; y arriba lo hicieron Gino Albertengo (que jugó en la noche del jueves en Liga Rafaelina) y Nazareno Fúnez.



En la segunda parte del entrenamiento el 11 con el cual trabajó la dupla técnica tuvo a Agustín Grinóvero; Joaquín Stizza, Nicolás Koslovsky, Rodrigo Colombo y Jonás Aguirre; Bautista Tomatis, Lisandro Merlino y Luciano Biolatto; Patricio Vidal; Francesco Toldo y Valentín Luciani. Luego ingresaron Iván Bravo por Aguirre y Alejo Macellari por Tomatis.



El plantel albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y allí Sabia y Mendoza terminarán de definir el equipo titular para recibir al Dragón.



LO QUE SE JUEGA HOY



ZONA A



Sábado 6/4



14.10hs Directv Chacarita vs San Martín (San Juan), 19hs Ferro vs Patronato, 21.10hs TyC Sports San Martín (Tucumán vs Arsenal



Domingo 7/4



14hs TyC Sports San Miguel vs Tristán Suárez, 15.30hs Talleres de Remedios de Escalada vs Agropecuario, 15.30hs Estudiantes de Buenos Aires vs Brown Puerto Madryn, 16hs Gimnasia de Jujuy vs Alvarado, 16.05hs TyC Sports Quilmes vs All Boys, 17hs Dep. Maipú de Mendoza vs Racing de Córdoba



ZONA B



Sábado 6/4



14.30hs TyC Sports Alte. Brown vs Dep. Morón, 15.30hs Defensores Unidos vs Brown de Adrogué, 15.30hs San Telmo vs Chaco For Ever



Domingo 7/4



16hs Dep. Madryn vs Almagro, 17hs Aldosivi vs Gimnasia Salta, 17hs Mitre (SdE) vs Guemes (SdE), 18hs Estudiantes Río Cuarto vs Gimnasia Mendoza, 18.10hs TyC Sports Atlético de Rafaela vs Defensores de Belgrano.



Lunes 8/4



21.10hs TyC Sports Atlanta vs Temperley