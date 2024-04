Le robó la billetera y el celular a un remisero con una pistola de juguete: prisión preventiva

Un hombre de 20 años cuyas iniciales son AJI al que se investiga por usar una réplica de arma de fuego para sustraerle la billetera y el teléfono celular a un remisero en Rafaela quedó en prisión preventiva.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis e impuesta por el juez Javier Bottero en una audiencia que se desarrolló en los tribunales rafaelinos. El magistrado resolvió dictar la medida cautelar por el término de 90 días.



RÉPLICA

El hecho ilícito que investiga la fiscal Korakis fue cometido el sábado pasado alrededor de las 2:20 de la madrugada.

“El hombre investigado tomó un remís en calle Lavalle al 20 y le solicitó al chofer que lo lleve al barrio Barranquitas”, informó la fiscal y agregó que “cuando el vehículo llegó a la intersección de Edison y José Buffa, el imputado le ordenó al chofer que detenga la marcha, le apuntó a la cabeza con la réplica de arma de fuego y le exigió que le dé todo lo que tenía, mientras lo amenazaba con dispararle”.

La fiscal señaló que “la víctima creyó que el arma era verdadera y le entregó al imputado la billetera y un teléfono celular”.

“Inmediatamente después, el imputado se bajó del remís con los objetos sustraídos y escapó del lugar”, narró Korakis. No obstante, la funcionaria del MPA remarcó que “fue perseguido por la propia víctima, quien lo alcanzó a unos metros, donde también llegó personal policial, que le secuestró la billetera que le había sacado al remisero”.

Finalmente, Korakis manifestó que “la víctima encontró su teléfono celular en las inmediaciones de donde fue detenido el imputado, ya que lo había descartado con el fin de lograr su impunidad”.



PRISIÓN PREVENTIVA

“Al resolver la situación procesal del imputado, el juez entendió que desde la Fiscalía habíamos presentado elementos suficientes para tener por acreditada la participación del imputado en el hecho”, destacó la fiscal.

“Si bien el juez consideró que el arma era de utilería, también sostuvo que las particularidades del hecho ilícito hacen probable que la pena de prisión en expectativa sea en firme, ya que con anterioridad el hombre investigado había sido imputado por un hecho semejante a este y no cumplió con las medidas alternativas impuestas, lo que motivó al juez proyectar esa circunstancia sobre los riesgos procesales en tanto podría intentar amenazar al único testigo del hecho, que fue la víctima”.



CALIFICACIÓN PENAL

Al hombre de 20 años la Fiscalía le endilgó la autoría de robo calificado (por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada o arma de utilería), informó la Fiscalía Regional 5.