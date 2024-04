Concejo: aprobaron instalación de un oratorio en Ciudad Verde

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo hicimos saber el jueves en nuestra edición digital, el Concejo Municipal de esta ciudad llevó a cabo una nueva sesión ordinaria.

El encuentro fue iniciado con el izamiento del pabellón nacional, tarea que llevó a cabo la concejal Laura Balduino.

Desde el segmento de manifestaciones Santiago Dobler hizo alusión a la conmemoración de la gesta de Malvinas, valorando especialmente el accionar de Veteranos y de aquellos que ofrendaron su vida en pos de la defensa de la soberanía nacional.

También se refirió al día del autismo y convocó a concientizar sobre el tema.

Finalmente propuso una convocatoria para llevar adelante una reunión con los productores autoconvocados por el tema Complejo Ambiental.

Por su parte la edil Brenda Torriri, además de adherir a lo expresado por Dobler enfatizó la presencia de la mujer en la Guerra de Malvinas y llamó a honrar su legado.

Finalmente Laura Balduino también expresó su adhesión a lo manifestado por el presidente del Cuerpo, y efectuó un análisis de lo que está sucediendo con la epidemia de dengue, leyó el comunicado del Hospital local, en el que se solicita la activa participación de los vecinos para luchar contra el vector y tratar de disminuir su existencia. También mencionó las dificultades de vecinos para acceder a una atención adecuada, por estar los servicios desbordados.



Despachos de Comisión

En la continuidad del tratamiento de los asuntos fue aprobado un proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal. Modifica el artículo Nº 2 de la Ordenanza N° 2550 (Adopta como método de actualización de los valores de los límites de compras y contrataciones el valor de la Unidad de Cuenta Municipal). Fue fundamentado por Brenda Torriri.

Igual respuesta recibió el proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Habilita la instalación de un oratorio, en conmemoración del Santo José Gabriel del Rosario Brochero. Obra impulsada por un grupo de laicos con el apoyo del párroco local. El mismo será erigido en Ciudad Verde en la intersección de las calles Hilario Valinoti y Pioneras de la Colonización. La fundamentación corrió por cuenta de Brenda Torriri.

Tuvo el visto bueno del Cuerpo Ordenanza elevado por Santiago Dobler y fundamentada por el autor, quien propone descentralizar la actividad, especificada en la Tributaria, en la que un 10% de la tasa cobrada a productores, que debe destinarse a desmalezado, disponiendo que el aporte se destine a otros servicios e insumos para el sector, por lo que se modifica el inciso d) del artículo Nº 24 de la Ordenanza N° 2989 (Régimen Tributario Municipal).

Carolina Giusti señaló que se establecen adicionales que se perpetúan en el tiempo, llamó a que los mismos cumplan con el papel para el que fueron diseñados enfatizando que se controle que se cumpla con el destino para el que fueron diseñados los adicionales.

Fue aprobado un proyecto de Ordenanza elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Faculta al Sr. Intendente a realizar los actos necesarios con la Dirección Provincial de Vialidad, para la ejecución de servicios.la fundamentación fue ofrecida por Juan Ignacio Astor.



Proyectos presentados

Seguidamente, por Secretaría fueron presentados dos proyectos de Ordenanza, elaborados por Pablo Ghiano, que fueron girados a comisión.

Uno Crea la Escuela Municipal Agroecológica.

El otro Regula la disposición, almacenamiento y reciclaje de neumáticos fuera de uso y adhiere al Decreto Provincial Nº 2151/2014.

El autor hizo saber que ambos proyectos fueron presentados hace tiempo y habían perdido estado parlamentario.



Fondo de Obras Solidario año 2023

Fue aprobada una Minuta de Comunicación elaborada por Carolina Giusti y Laura Balduino, con la adhesión de Santiago Dobler, Pablo Ghiano, Brenda Torriri y Juan Astor.

Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un informe detallado del destino para el que fue utilizado el Fondo de Obras Solidario Año 2023.

Carolina Giusti la consideró "un fondo fantasma", mencionó que hasta el presente no pudo conocerse cuánto se recauda y a qué obras fue destinado.



Un horario de transporte interurbano

También fue aprobada una Minuta de Comunicación presentada por Carolina Giusti y Laura Balduino con la adhesión de Santiago Dobler, Pablo Ghiano, Brenda Torriri y Juan Astor.

Solicita a la Secretaría de Transporte de la Provincia el restablecimiento del servicio interurbano Ataliva-Sunchales, para garantizar el retorno de alumnos de la Escuela de Educación Técnica Particular Incorporada N° 2010.



Limpieza de baldíos

Igual destino tuvo la Minuta de Comunicación presentada por Carolina Giusti y Laura Balduino con la adhesión de Santiago Dobler, Pablo Ghiano, Brenda Torriri y Juan Astor.

Insta al Departamento Ejecutivo a realizar un relevamiento de los terrenos cuyo estado no revistan las condiciones indispensables para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de la población, y solicita el cumplimiento efectivo de la Ordenanza N° 2434 (Declara obligatoria la limpieza de veredas, terrenos baldíos y patios de viviendas en el ejido urbano de la ciudad de Sunchales).



Medidas de seguridad

Mereció la aprobación unánime la Minuta de Comunicación elaborada por Santiago Dobler, Laura Balduino, Juan Astor, Carolina Giusti, Pablo Ghiano y Brenda Torriri.

Solicita a la Dirección Nacional de Vialidad implemente, inmediatamente, las medidas de seguridad necesarias y exigibles respecto a la obra que se está ejecutando sobre la Ruta Nacional N° 34, especialmente, en el tramo que atraviesa la zona urbana de la ciudad de Sunchales. La fundamentación fue ofrecida por Santiago Dobler.