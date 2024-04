Hubo superávit en marzo por exportaciones del agro a Brasil

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2.324 millones en el tercer mes del año, una mejora de 40,4% con respecto a febrero pasado, según informó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

De la mano de una fuerte suba en las exportaciones apoyadas en el agro, Argentina logró cerrar el mes con un superávit comercial de US$ 111 millones. El intercambio mejoró un 40,4% con respecto a febrero pasado, debido al fuerte incremento de las exportaciones en un 69,7% y de las importaciones en un 17,9%.

No obstante, en el trimestre, Brasil continúa con balance positivo de 81 millones de dólares.

Las ventas argentinas a Brasil crecieron en marzo un 2,8% con respecto a marzo de 2023 (se quebró la tendencia negativa luego de 11 meses consecutivos) al sumar U$S 1.217 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S 1.106 millones y mostraron una baja interanual del 27,9%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un superávit de U$S 111 millones.

El comercio entre ambos países acumula en el primer trimestre del año un saldo negativo para la Argentina por U$S 81 millones.

Vale señalar que las exportaciones disminuyeron 7,4% en los primeros tres meses de 2024 con respecto al mismo período de 2023, mientras que las importaciones desde Brasil mermaron un 28,0%.

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en marzo (2,8%) correspondió principalmente a la venta de vehículos automotores para transporte de mercaderías y usos especiales, productos hortícolas frescos y refrigerados y cebada no molida, mientras que la baja interanual de las importaciones argentinas (27,9%) se explicó principalmente por los vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de automotores, soja y mineral de hierro.

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 4.583 millones) y Estados Unidos (U$S 3.000 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, nuestro país se ubicó en el tercer lugar, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 8.376 millones) y Estados Unidos (U$S 3.764 millones), lo que refleja la fuerte dependencia comercial que hay entre ambos países. (NA).