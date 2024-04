Liga Rafaelina: Victorias de Ferro, Atlético y Unión

En la noche de este jueves se puso en marcha la segunda fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de cuatro encuentros.



En barrio Los Nogales, Ferrocarril del Estado derrotó 3-1 a Sportivo Norte con un hat-trick de Alan Sosa (15m PT, 45m PT y 12m ST). El descuento para el Negro lo marcó Matías Ferlini (40m ST). Los de Barranquitas terminaron con diez por la expulsión de Grana (43m PT). En Reserva igualaron sin goles.

El otro juego que se disputó en nuestra ciudad tuvo lugar en el predio Tito Bartomioli donde el local, Atlético de Rafaela goleó 5-2 a Argentino de Vila. ¿Los goles? Gino Albertengo (21m PT y 46m PT), Lucioano Biolatto (31m PT), Valentino Gandín (3m ST) y Nehuen Giménez (13m ST). Los tantos de Vila fueron anotados por Matías Manelli (41m ST) y Gonzalo Manelli (45m ST). En 5m ST Ignacio Fernández, arquero de la Crema, le contuvo un penal a Manuel Bustos. En Reserva también ganó la Crema y fue por 2 a 1.



En otro juego, Unión de Sunchales derrotó 4-2 a Deportivo Tacural como visitante. Los tantos de los Bichos Verdes fueron marcados por Bautista Lorenzale (40m PT), Darío Rostagno (14m ST), Jonathan Bussi e/c (30m ST) y Thiago Allasia (45m ST). Para el local marcaron Nicolás Antenori (43m PT) y Jonathan Bussi (1m ST). En Reserva ganó Unión 1 a 0.



En Clucellas, Ben Hur cayó 3-1 con Florida. El tanto del Lobo lo anotó Joaquín Molina (12m PT), de penal, mientras que el empate lo marcó Uriel Sandoval (15m PT) y luego Hernán Dobler lo dio vuelta para el local. La Flora terminó con diez por la expulsión de Mauro Montenegro (2m ST), mientras que en la BH se fueron expulsados Julián Giménez (14m ST) y Kevin Mansilla (34m ST). En reserva Florida se impuso 3-2.

SIGUE ESTE VIERNES



La segunda fecha del torneo Apertura de Primera A tendrá continuidad este viernes con los siguientes encuentros:

21.30hs



9 de Julio vs Deportivo Ramona

Deportivo Libertad vs Argentino Quilmes

Domingo 7/4

12.00hs



Brown de San Vicente vs Peñarol



16.30hs



Atlético Esmeralda vs Atlético María Juana

Deportivo Aldao vs Atlético Juventud