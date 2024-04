Colón y Nueva Chicago abren la fecha de la Primera Nacional

Este viernes, Colón de Santa Fe será local de Nueva Chicago en el inicio de la fecha 10 de la Primera Nacional 2024.

El Sabalero lidera la Zona B junto a San Telmo con 18 puntos, mientras que Chicago está cuarto, con 17.

La fecha 10 se extenderá hasta el lunes y Atlético de Rafaela jugará el domingo a las 18.10hs, recibiendo a Defensores de Belgrano en el estadio Monumental de barrio Alberdi. Dicho encuentro irá televisado por TyC Sports.

TODO EL PROGRAMA DE PARTIDOS

ZONA A

Sábado 6/4

14.10hs Directv Chacarita vs San Martín (San Juan), 19hs Ferro vs Patronato, 21.10hs TyC Sports San Martín (Tucumán vs Arsenal

Domingo 7/4

14hs TyC Sports San Miguel vs Tristán Suárez, 15.30hs Talleres de Remedios de Escalada vs Agropecuario, 15.30hs Estudiantes de Buenos Aires vs Brown Puerto Madryn, 16hs Gimnasia de Jujuy vs Alvarado, 16.05hs TyC Sports Quilmes vs All Boys, 17hs Dep. Maipú de Mendoza vs Racing de Córdoba

ZONA B

Viernes 5/4

21.10hs TyC Sports Colón vs Nueva Chicago.

Sábado 6/4

14.30hs TyC Sports Alte. Brown vs Dep. Morón, 15.30hs Defensores Unidos vs Brown de Adrogué, 15.30hs San Telmo vs Chaco For Ever

Domingo 7/4

16hs Dep. Madryn vs Almagro, 17hs Aldosivi vs Gimnasia Salta, 17hs Mitre (SdE) vs Guemes (SdE), 18hs Estudiantes Río Cuarto vs Gimnasia Mendoza, 18.10hs TyC Sports Atlético de Rafaela vs Defensores de Belgrano.

Lunes 8/4

21.10hs TyC Sports Atlanta vs Temperley