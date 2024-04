Según Alonso, "los docentes están por debajo de la línea de pobreza"

El secretario General de AMSAFE, Rodrigo Alonso, el delegado de la seccional de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, junto a miembros de la comisión directiva seccional y provincial, brindaron en la mañana de este jueves en Rafaela, en la sede de Bv. Lehmann 398, una conferencia de prensa para dar detalles sobre la actualidad del conflicto por el que atraviesa el magisterio a nivel nacional y provincial.

En primer término, Oesquer detalló que "la idea era ampliar nuestra situación, más allá de que durante todo este tiempo, desde hace 3 meses, desde el 4 de enero que empezamos con esta discusión paritaria hablando de lo provincial, y todavía no hemos podido conseguir una resolución favorable. Esta discusión está agravada por la situación nacional que también viene desde diciembre produciendo recortes en lo que son los salarios, asignaciones escolares, etc. A nivel nacional, Ctera empezó a hacer reclamos también, iniciando un plan de lucha el 26 de febrero en el inicio de clases con un paro nacional, y continuó el 7 de marzo con una concentración frente al Congreso y acciones en todas las provincias. Y para este jueves, plateó una nueva medida de fuerza, un paro nacional nuevamente. Ninguna de las cuestiones que se habían planteado a nivel nacional han sido resueltas, todas nos afectan, a los establecimientos educativos de la provincia y a los trabajadores en particular, principalmente con la no transferencia de los fondos nacionales de incentivo docente para cada uno de los maestros".

A continuación, el delegado agregó que "por lo tanto, no haberlo percibido desde febrero los docentes no sólo no hemos tenido un aumento salarial en lo que va del año, genuino, del año 2024, sino que hemos sufrido una rebaja salarial de hasta un 20%. Queremos volver a aclarar este problema, al discusión que tenemos a nivel provincial con dos ofertas que nos ha realizado el gobierno que no satisfacen de ninguna manera nuestras expectativas y necesidades, que incluían un 7% y un 9% más una suma por única vez y que han sido rechazadas por amplia mayoría. Así que estamos esperando un nuevo llamado del gobierno, donde han pasado 3 meses y con una inflación que se sigue acumulando con la devaluación y la liberación y falta de control de todo tipo de precios, con la eliminación de subsidios en cuanto a tarifas para el transporte, y todo afecta al bolsillo de los trabajadores".

Posteriormente, Alonso comentó que “estamos en una jornada de paro nacional, con un acatamiento masivo en la provincia de Santa Fe en respuesta a una serie de reclamos que venimos expresando desde hace mucho tiempo y que tiene una incidencia directa en la discusión paritaria, que es lo del FONID, por lo tanto, cualquier propuesta salarial que ha presentado el gobierno provincial terminó siendo una rebaja en nuestro salario. Hay una pérdida de 28.700 pesos por cada cargo en cada compañero docente en Santa Fe, y cuando la propuesta salarial es de 22 mil o 27 mil pesos, indudablemente que hay una rebaja. Por este motivo, le estamos dando continuidad a un plan de lucha, y tiene que ver con la implementación de políticas económicas y educativas que van a contramano de los intereses que tenemos como trabajadores y que también tiene la escuela pública. Estamos en una situación económica donde se está pulverizando el poder adquisitivo del salario y hay una definición política nacional de no enviar fondos a las provincias".

Además, el dirigente gremialista añadió que “Santa Fe deja de percibir 3.000 millones de pesos mensuales que estaban destinados a los bolsillos de las trabajadoras y de los trabajadores de la educación”, explicó. "el Gobierno Nacional tomó una definición de no enviar los recursos que se tienen que destinar a las cajas de jubilaciones de la provincia por lo tanto se pone nuevamente en tela de juicio el sistema jubilatorio la situación jubilatoria”.

También sostuvo que “llevamos adelante este paro nacional que va a ser la continuidad de un plan de lucha porque está claro que este conflicto no se va a solucionar hoy, sino cuando el gobierno nacional empiece a aplicar políticas que tengan que ver con los intereses de los trabajadores con los intereses de la escuela pública, cuando se restituya un logro de todos nosotros, que es el incentivo docente, y que el estado nacional se haga cargo de la educación argentina, cuando tengamos un salario digno y acorde al trabajo que estamos llevando adelante. Esta claro que será una lucha larga, por eso tenemos que estar todos unidos. Es necesario que el gobierno convoque a paritarias y que presente una nueva propuesta, que tiene que ir en línea con los intereses de los docentes y lo que venimos planteando".

Y cerró su discurso diciendo que "por supuesto que también estamos de paro porque no hay una convocatoria a la paritaria docente nacional, donde en la única reunión que se realizó no se ha llegado a un acuerdo sobre el piso salarial, donde tenemos que decir que el piso salarial de un docente en la República Argentina es de 250.000 pesos, en la línea de la indigencia”. Y concluyó: “a un maestro que está a punto de jubilarse, que trabajó más de 30 años en el sistema educativo le faltan más de 100.000 pesos para llegar a la línea de pobreza, entonces, tenemos que decir que los trabajadores de la educación están por debajo de la línea de pobreza y eso habla muy mal de las políticas educativas”.