Postergación de la carrera del Power

La segunda fecha del Midgets Show and Power y Mini Power, que se anunciaba para el próximo sábado 6 de abril en el circuito "Atilio Carinelli (h)" se postergó y en consecuencia deberá reprogramarse.

PRENSA MSAP NO SE CORRE. El circuito "Atilio Carinelli (h)" no recibirá este sábado al Midgets Show and Power.