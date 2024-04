Messi postergó su regreso

El 10 avanza en su recuperación, pero no fue arriesgado en el encuentro de ida del certamen continental.

LIONEL MESSI. / No juega ante Monterrey por la Concachampions.

FOTO WEB LIONEL MESSI. / No juega ante Monterrey por la Concachampions.

Lionel Messi no volvió a las canchas este miércoles como se especulaba. Pese a haber avanzado favorablemente en la recuperación de la lesión en el isquiotibial de su pierna derecha, el argentino no fue arriesgado en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions ante Monterrey.

El 10 viene de perderse la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos y los dos últimos encuentros de las Garzas Rosada por la MLS, en los cuales el equipo de Gerardo Martino no pudo ganar: 0-4 ante New York Red Bulls y 1-1 contra New York FC.

El próximo desafío del conjunto de Florida será el sábado a las 20.30 ante Colorado, como local, por la liga estadounidense. Y luego será momento de la revancha ante los mexicanos, el miércoles 10 de abril a las 23.30.