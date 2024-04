Pullaro: “no esperaba este paro docente; golpea a los chicos con menos recursos”

El gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció este miércoles sobre los días de paro que se llevan adelante desde el sector docente, y la adhesión al paro nacional de este jueves. En diálogo con los medios de prensa sostuvo que “nosotros somos muy respetuosos de las medidas que puedan tomar los diferentes gremios, pero también es fundamental que los chicos puedan estar en la escuela, que puedan estar aprendiendo, apostamos a los aprendizajes”. Y remarcó: “Apostamos a mejorar la calidad educativa y como Provincia hemos hecho todos los esfuerzos para que los empleados públicos puedan reconstruir sus ingresos en función de los altos niveles de inflación que hemos tenido”, explicó.

Pullaro puso especial énfasis al pedir a los docentes “que puedan volver a las clases esta semana corta; la semana pasada también fue una semana corta donde tuvimos paro fundamentalmente en los colegios públicos y sentimos un golpe con esto anunciado para este jueves”. “Entendíamos -subrayó- que los chicos al menos esta semana corta iban a tres días en la escuela; pero un paro nacional termina afectando la continuidad en la provincia de Santa Fe”. Y sentenció: “No esperaba este paro docente; golpea a los chicos con menos recursos”.



UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN

El gobernador remarcó que “todos los empleados públicos y privados están con la dificultad que hay para llegar a fin de mes y entendemos a los docentes también, pero creemos que los chicos tienen que estar en la escuela y hay que sentir también la situación que está viviendo el país”.

En otro tramo, Pullaro solicitó “mucha reflexión y que vayan a trabajar y que sientan que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe está haciendo el esfuerzo máximo que tiene para poder pagarles lo que entendemos que tenemos que pagarle; muchas veces sentimos y quisiéramos que todos puedan ganar más. Pregunto ¿qué área de la economía (tanto pública como privada) reconstruyó su salario de diciembre a marzo en un 56 %? Son contados por los dedos de las manos”.

“Estamos proponiendo un 56% por encima del sueldo de diciembre, cuando tuvimos un crecimiento de recursos en la provincia del 30%”, puntualizó el gobernador.

Sobre una nueva convocatoria a paritarias, el mandatario provincial respondió que “por supuesto vamos a sentarnos a dialogar, vamos a volver a poner los números arriba de la mesa, con un esfuerzo muy significativo, por encima del crecimiento de los recursos en la provincia de Santa Fe, entendiendo que en el segundo semestre vamos a poder recuperar los recursos que estamos invirtiendo en este momento para saldar la paritaria con los empleados públicos”.

Pullaro fue terminante al afirmar que “en términos generales las escuelas privadas no han parado y estos paros golpean a los sectores más populares. Entonces tenemos que comprender la magnitud de lo que estamos discutiendo”, aseveró.



¿SE LE DESCONTARÁ

EL DÍA A LOS MAESTROS?

Continuando con este tema, Pullaro no ocultó su malestar con la decisión de AMSAFE provincial de sumarse al paro dispuesto por la CTERA para este jueves y agregó, además, que "los chicos tienen que estar en la escuela". En ese contexto, no descartó descontar el día a los docentes de la provincia que se adhieran a la medida de fuerza: "Lo vamos a evaluar", sentenció. Al ser consultado por la medida de fuerza de los docentes, Pullaro expresó: "Es fundamental que los chicos puedan estar en la escuela, que puedan estar aprendiendo, apostamos a los aprendizajes y a mejorar la calidad educativa". El gobernador aseguró que el gobierno provincial "está haciendo todos los esfuerzos para que los empleados públicos puedan reconstruir sus ingresos en función de los altos niveles de inflación" registrados.



¿CONVOCATORIA PARA EL LUNES?

Si bien aún no llegó la comunicación formal a los gremios docentes -lo que sería inminente en las próximas horas-, este miércoles por la tarde se conoció que el próximo lunes 8 será convocada la paritaria del sector. Así lo adelantó el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, a una radio de Rosario. En principio, la intención del gobierno era convocar para este viernes, aunque sin la presencia del ministro de Educación, José Goity, debido a que está cursando un cuadro de dengue. No obstante, el paro nacional anunciado por la CTERA para este jueves 4, habría sido el detonante por el cual se terminó postergando unos días más el llamado a una nueva ronda de diálogo, en un conflicto que se extiende en el tiempo. La medida de fuerza de este jueves volverá a implicar el cierre de las escuelas públicas y se convertirá en un nuevo obstáculo para facilitar el diálogo, en una semana con sólo tres días hábiles. Como se sabe, la actual gestión – así como todas las anteriores- no discute en paritarias, mientras se realicen medidas de fuerza. De todas maneras, el gobierno provincial le trasladaría a los referentes sindicales del sector, la misma oferta que recibieron -y aceptaron- la semana pasada los sindicatos de la administración central, ATE y UPCN. Aquella mejora consistía en un 20% de aumento para las categorías iniciales -1, 2 y 3- y del 17% para las superiores. Ello, sobre la base del salario de diciembre, aunque sin tener en cuenta el aumento del 36,4%, correspondiente a la paritaria 2023, por activación de la cláusula gatillo. El acuerdo con la administración central resignó, además, el pago de una diferencia sobre enero (22,4%) y febrero (16%), derivada también de la discusión salarial del año pasado. En función de ello, será clave conocer la devolución de la dirigencia sindical docente a tal propuesta, y si acepta ceder el pago de dichas diferencias que fueron reclamadas vehemente por el sector, aunque la semana pasada desde SADOP anticiparon que no la aceptarían. Por el lado del gobierno, y con la misma hipótesis, será central saber si la propuesta incluye algún tipo de matiz que permita compensar el plus salarial perdido por los maestros a partir de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. El éxito de la negociación dependería, en buena medida, de los contactos informales que pudieran mantenerse antes de los encuentros formales.