AMSAFE adhiere al paro de CTERA y hoy no habrá clases en las escuelas públicas

El gremio AMSAFE, que representa a gran parte de los docentes públicos de Santa Fe, anunció que se adhiere al paro docente nacional dictado por CTERA para este jueves 4 de abril, con lo cuál hoy no habrá clases y las escuelas volverán a permanecer cerradas, tal como viene aconteciendo en gran parte desde que comenzó en ciclo lectivo 2024 en el territorio santafesino.

Entre los reclamos de la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), está la restitución del FONID (Fondo de Incentivo Docente), la convocatoria a paritaria nacional docente, la defensa de las jubilaciones, el financiamiento para la educación, el repudio al protocolo de seguridad del gobierno nacional y el histórico pedido de justicia por el asesinato de Carlos Fuentealba. En el comunicado de CTERA con el anuncio del paro docente, también se indicó que la Confederación comenzará una campaña de firmas exigiendo al gobierno nacional que garantice la educación pública en todo el país. El paro incluye acciones en todas las provincias para visibilizar la grave situación educativa, indicó CTERA en el comunicado y remarcó que este paro nacional docente "es la continuidad del plan de acción que CTERA votó por unanimidad contra el ajuste en la educación pública, por la restitución del FONID, la convocatoria a la paritaria nacional docente y la urgente recomposición salarial para las jubiladas y jubilados docentes".

Cabe recordar que AMSAFE se encuentra encuadrado en CTERA y ésta a su vez en CTA. Con la autonomía que cada organización tiene, el gremio de docentes públicos santafesinos resolvió acatar la medida de fuerza resuelta para hoy. “Enfrentemos el brutal ajuste de (Javier) Milei y (Maximiliano) Pullaro”, declararon desde el sindicato santafesino, al tiempo que reclamaron la “urgente devolución del y plata para escuela pública y no para el Fondo Monetario Internacional”.

Igualmente, existen algunos docentes de escuelas públicas de Rafaela que no se van a sumar a esta protesta y hoy trabajarán de manera normal, con lo cuál algunos cursos tendrán clases este jueves, y se les comunicará a los padres la decisión y en qué horarios los alumnos deberán asistir a las aulas. Cabe recordar que este será el noveno paro docente en la provincia, ya que en el primer mes del ciclo lectivo hubo sólo 15 días de clases, sumado a que las escuelas estuvieron cerradas 8 días entre paros y feriados y recién este miércoles los alumnos y docentes retornaron a las aulas, con lo cual en esta semana habrá dos días de clases.



CONFERENCIA DE

AMSAFE CASTELLANOS

Mientras tanto, este jueves, a la hora 8 y en el local de Bv. Lehmann 398 de nuestra ciudad, la seccional AMSAFE Castellanos realizará una conferencia de prensa con la presencia del Secretario General del gremio de los docentes públicos de Santa Fe, Rodrigo Alonso. En la misma se informará en relación al paro nacional docente convocado para este mismo día, según resolución del Congreso Nacional de la CTERA y en plenario de secretarios generales ante la falta de respuesta del gobierno nacional, a los reclamos planteados. También se realizará un repaso de la situación respecto a la paritaria provincial, exigiendo al gobierno en el contexto actual, convoque con urgencia y presente una nueva propuesta.



SADOP NO ADHIERE

Por su parte, a diferencia de los docentes públicos, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares delegación Santa Fe (SADOP), informó que este jueves 4 de abril se dictarán clases con normalidad en las escuelas privadas de la provincia. SADOP aclaró que, como parte de la CGT, el 4 de marzo pasado adhirió al paro nacional declarado por esa central obrera para reclamar la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y por la convocatoria a paritaria.