Dos arrestados con escopeta cal. 20, cartuchos y una moto

En un procedimiento concretado por agentes de la Sección N° 20 La Cigüeña de la Dirección de Seguridad Rural en un tramo de la Ruta Provincial N° 13, uno de los sujetos que trasladaba un arma de fuego, no acreditó tenencia ni propiedad del armamento.

Efectivos de la Guardia “Los Pumas” procedieron así al secuestro de una moto de 150 cc, una escopeta calibre 20, además de cartuchos intactos, como así también a la aprehensión de dos adultos, en un accionar en jurisdicción de Tostado.

Los uniformados, solicitaron a los tripulantes del rodado, que no tenía su dominio visible, que detuvieran su marcha. Tras acceder a lo requerido por los policías quienes consultaron sobre el arma, dijeron que la trasladaban consigo porque irían a cazar.

Ante tales circunstancias, y ante la no acreditación pertinente de la documentación del armamento, los actuantes trasladaron a los individuos hasta sede policial, dando conocimiento al fiscal en turno.