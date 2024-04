Un hombre con prisión condicional se fugó con una adolescente, le sacaron el beneficio y quedó preso

Un hombre de 27 años cuyas iniciales son EDU quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación en el que está imputado por haber incumplido una serie de normas de conducta y de citaciones judiciales que se le impusieron en otro legajo penal en el que fue condenado el año pasado en Melincué.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Rafaela Florit e impuesta por la jueza Mariana Vidal en una audiencia llevada a cabo esta semana en los tribunales de Melincué. La magistrada también dispuso revocar la modalidad de cumplimiento condicional de la condena anterior que pesa sobre el imputado.

“El hombre investigado tiene una condena por la autoría del delito de abuso sexual simple en perjuicio de dos niños”, informó la fiscal Florit. “En agosto de 2023 se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y una serie de estrictas medidas alternativas que incumplió”, señaló la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y agregó que “también hizo caso omiso a diversas citaciones judiciales que se le notificaron”.

En la audiencia, Florit sostuvo que “el hombre fue declarado rebelde por sus reiterados incumplimientos, todos los cuales fueron cometidos de forma deliberada y consciente”. En tal sentido, reseñó que “tenía que firmar periódicamente y no lo hacía desde noviembre del año pasado; mudó su domicilio; no se presentó en una audiencia de febrero de este año y se avanzó en la realización de una audiencia virtual y tampoco fue”.



EN CÓRDOBA CON

UNA ADOLESCENTE

“Este nuevo legajo penal se inició a raíz de que una adolescente de Chañar Ladeado se fue de su casa y su familia radicó la correspondiente denuncia por paradero”, remarcó la fiscal.

“El jueves a la noche, de forma inmediata iniciamos las tareas de búsqueda y, a raíz de información que brindó una amiga de la menor con la que estaba en contacto a través de las redes sociales, descubrimos que estaba con este hombre en Corral de Bustos (Córdoba)”, añadió Florit.

La funcionaria del MPA destacó las tareas realizadas a partir de la noche del jueves. “Pudimos determinar el domicilio en el que estaban en Corral de Bustos, el viernes solicitamos el allanamiento, la jueza Vidal lo autorizó e hicimos el exhorto a la justicia de la provincia de Córdoba”, subrayó y precisó que “finalmente, el juzgado de Marco Juárez libró la orden de allanamiento, que fue realizado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal de la policía cordobesa”.

Por último, la fiscal hizo hincapié en que “cuando hicimos el allanamiento, la menor ya se había ido de lugar y estaba en su casa en Chañar Ladeado, no obstante detuvimos al imputado y lo trasladamos a la provincia de Santa Fe”.



RIESGOS

Además del dictado de la medida cautelar privativa de la libertad, en la audiencia se resolvió revocar la condicionalidad de la condena anterior del hombre investigado. “La jueza Vidal así lo dispuso en función de todas las evidencias que presentamos”, valoró la fiscal Florit y agregó que “la magistrada coincidió con la Fiscalía en la necesidad de avanzar también en la investigación para determinar si el imputado es autor o no del delito de estupro”.



CALIFICACIÓN PENAL

Al imputado se le atribuyó la autoría del delito de desobediencia judicial, informó la Oficina de Prensa y Difusión MPA.