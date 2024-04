El Gobierno recibirá a gobernadores de JxC

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirán este jueves con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en medio de la negociación por la Ley Bases . Fuentes cercanas a los mandatarios provinciales aseguraron que, durante el encuentro, realizarán además planteos por deudas con algunas cajas previsionales y con las provincias que tienen represas hidroeléctricas.

También se abordarán cuestiones no resueltas del Consenso Fiscal 2017. La reunión en Casa de Gobierno está pautada para las 14.30 y estará encabezada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Los mandatarios provinciales que serán de la partida son Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

En Casa Rosada estiman llegar a buen puerto con este grupo de gobernadores con relación a las tratativas por la Ley Bases, ya que son mandatarios que mantienen cercanía con el oficialismo. No obstante, está abierto aún el debate por el tema fiscal y financiero. Por esa razón, este miércoles, los mandatarios provinciales mantuvieron una charla por videollamada para aunar criterios sobre esas cuestiones.

En este marco, el presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Oscar Zago, anticipó que la nueva redacción de la ley ómnibus estará en condiciones de ser presentada en el Congreso nacional este viernes. La presentación tendrá lugar luego de las conversaciones que el ministro de Interior, Guillermo Francos, encabezará por parte del Poder Ejecutivo con los gobernadores de la ex alianza Juntos por el Cambio.

El referente de la tropa libertaria también confirmó que el paquete fiscal quedará por fuera de la ley ómnibus y se tratará por separado, mientras que la reposición del impuesto a las Ganancias es un tema que continúa negociándose con los gobernadores.



"EL CORRENTINO NO SE

AMANSA A GUACHAZOS"

El mandatario de Corrientes, Gustavo Valdés, se quejó ayer porque desde el Gobierno nacional no le enviaron las partidas de la deuda que ANSeS mantiene con la caja previsional de la provincia del nordeste. "El correntino no se amansa a guachazos", advirtió el mandatario de la UCR apelando a la jerga "gaucha" de la región. Un "guachazo" significa golpe duro que se aplica a los caballos a través de un rebenque o látigo corto que utilizan justamente los gauchos para azuzar en las cabalgatas.

La advertencia de Valdés tuvo lugar luego de un acto de homenaje a los veteranos de la guerra de Malvinas en Goya.

"Simplemente reclamamos lo que es nuestro. Al correntino nunca le regalan nada y no queremos que nos regalen, pero tampoco queremos que nos saquen injustamente", remarcó. De acuerdo al gobernador, la deuda del Estado Nacional al Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes ascendería a unos 100 mil millones de pesos.