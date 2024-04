La ARB tuvo una lucida presentación

La Asociación Rafaelina de Básquetbol presentó este miércoles, en las instalaciones del Complejo del Viejo Mercado, la temporada 2024. Los torneos superiores se pondrán en marcha este fin de semana, destacándose que ambas competencias llevarán el nombre de "Jorge Cagliero", en homenaje a quien fuera un destacado jugador de Ben Hur, además de dirigente y colaborador del básquet local. Su hijo Angel, durante el acto, expresó unas sentidas palabras agradeciendo a la ARB por el reconocimiento.

Estuvieron presentes, acompañando al presidente de la entidad madre Federico Pronotti, el intendente Leonardo Viotti, el subsecretario de Deportes Hugo Morel y por el Colegio de Arbitros, Marcos Macagno.

Luego de la presentación de integrantes de los equipos afiliados, vestidos con las respectivas indumentarias de los equipos, fue el momento de las consideraciones de las autoridades presentes.

Pronotti destacó los logros de sus 32 días de gestión junto a la nueva Comisión Directiva, resaltando la afiliación a la CAB y la incorporación de Racing de San Cristóbal y San Lorenzo de Tostado. En cuanto a más objetivos, se refirió a la intención de organizar un torneo Interasociaciones con seleccionados de Asociaciones afiliada a la CAB, organizar en noviembre un Super 8 con los mejores equipos de San Francisco, y brindar capacitaciones para las distintas áreas, con el deseo de "volver a poner el basquet de Rafaela en lo más alto".

Por su parte, tanto Viotti como Morel resaltaron el apoyo de la Municipalidad para seguir permitiendo el crecimiento del básquet y del deporte en general. "Para nosotros es muy importante sostener y fomentar los valores que el deporte enseña a los chicos, entendiendo el deporte como una herramienta social por un lado, pero también como una herramienta deportiva profesional. Estas tierras han dado muy buenos deportistas y tenemos que seguir dándolo, en todas las disciplinas, así que es el gran desafío de todos los que estamos acá, nosotros desde el Estado acompañándolos pero los que hacen esto son ustedes", expresó el intendente.



LA PROGRAMACIÓN

Este es el programa de encuentros oficial de la primera fecha:

Viernes 5 a las 20.30 Independiente vs Argentino Quilmes. Estadio: Club Deportivo Independiente de Ataliva; 21.30 Atlético de Rafaela vs Sportivo Ben Hur, estadio: “Arq. Lucio Casarín”.

Domingo 7: a las 20.00 Unión vs Libertad. Estadio: “La Fortaleza” (Sunchales). A las 20.30 Racing LTC vs 9 de Julio. Estadio: “Amancio Fuentes” (San Cristóbal). Libre: Peñarol.



PROGRAMACIÓN DEL FEMENINO

La ARB también dio a conocer la programación de la rama femenina, que tendrá estos tres partidos: viernes 5 a las 22, Independiente de Ataliva vs. Racing LTC de San Cristóbal. Estadio: “Pasión Roja”.

Sábado 6: a las 20.30 San Lorenzo de Tostado vs. Unión de Sunchales. Estadio: “Fortín de la Garra”.

Libertad de Sunchales vs. Sportivo Ben Hur, día y horario a confirmar. Estadio: “Hogar de los Tigres”.