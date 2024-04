El 75% de los clientes de Litoral Gas tendrá una factura promedio mensual de $ 24.200

El Gobierno nacional oficializó ayer el aumento de las tarifas de gas natural por redes a las distintas categorías de usuarios como hogares, comercios e industrias entre otros, a la vez que confirmó que desde mayo habrá un sistema de indexación mensual, por lo que todos los meses habrá una actualización del cuadro.

El ENARGAS aprobó mediante Resolución N° 118/24 los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural y GLP por redes, que rigen para los consumos que se registren a partir del 3 de abril de 2024, en el que se adecuan los valores de todos los componentes de una factura de gas.

La empresa Litoral Gas, concesionaria en la provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires, explicó ayer que "la adecuación de las tarifas era impostergable para la sustentabilidad integral de toda la cadena de valor del gas y el ordenamiento de las cuentas públicas".

"Cuando uno enciende una hornalla piensa que esa llama azul es lo más natural, sin embargo, el gas no se produce espontáneamente. Existe una cadena de valor con un sinfín de actividades organizadas con altos estándares y gran profesionalismo que asegura su extracción en los yacimientos, acondicionamiento, el transporte por grandes ductos hasta las ciudades, la odorización, para recién luego llevarlo a través de un sistema de cañerías a cada hogar o industria", sostuvo la compañía que tiene su sede central en Rosario. "Contar con un suministro continuo, a través de redes que conectan desde las cuencas, a miles de kilómetros con los hogares y las industrias, requiere de un trabajo de coordinación de miles de personas, de equipos y tecnología que garantice la continuidad y la seguridad del suministro", agregó.



CÓMO SERÁN LAS

"FACTURA PROMEDIO"

Con los nuevos valores, a partir de abril un cliente con un consumo anual de hasta 500 m3 (R1) -que son 40% los clientes de Litoral Gas- tendrá una factura mensual promedio de entre $ 5.100 a $ 7.200 aproximadamente. El monto exacto, además del consumo, dependerá del nivel de segmentación por ingresos (N1, N2 y N3), aclaró la compañía.

En esa línea, el 75% de sus clientes, ya incluso contando consumos mucho mayores, tendrán una factura promedio mensual de como máximo a $ 24.200. "Son montos similares al de una factura promedio de otros servicios públicos regulados de nuestra región, como por ejemplo la electricidad, así como comparables de otros combustibles alternativos al gas natural", expresó la empresa que también brinda sus servicios en Rafaela, donde cuenta con una Sucursal en calle Alvear al 150.

"Como referencia, si comparamos la factura mensual promedio de un cliente medio con un consumo de 900m3 anuales (R23) de gas natural con el equivalente en gas de tubo (15 tubos de 45kg. de 45 mil pesos cada uno) será de $ 25.000 por mes de gas natural contra $ 56.250 por mes de gas envasado", puntualizaron desde la prestadora.



SUBSIDIOS AL GAS

Los clientes segmentados por el gobierno nacional como de altos ingresos (N1) pagarán el precio completo del gas natural, sin subsidios del estado nacional que llegaban al 83% en algunos casos.

En tanto que los clientes Residenciales N2 y N3 de gas natural conservan parte de los subsidios al precio del gas, por el consumo del mes de abril. No se establecieron precios para esto segmentos para los meses siguientes. Se supone que el S.E. avanzará con la fijación del nuevo esquema de subsidios en base a la CBE y su relación con los ingresos.



DESCUENTO ZONA FRÍA

Hasta el momento se mantiene vigente la Ley de Zona Fría que hace que en localidades como Rosario o en San Nicolás se apliquen descuentos en las tarifas más allá del nivel de ingresos de los hogares (se requeriría de una nueva Ley para su modificación o derogación).

Dentro del régimen de zona fría -que incluye el 80% de los clientes residenciales de Litoral Gas- se mantiene el descuento del 30% sobre el total a pagar de la factura si los hogares se ubican en localidades al sur de una línea imaginaria entre San Jorge y Andino en la provincia de Santa Fe (límite zona fría). En caso de que tengan tarifa social este descuento asciende al 50%.



INVERSIONES 2024

En el marco de esta adecuación tarifaria, Litoral Gas asumió el compromiso de realizar "un plan de inversiones por un total de 5 mil millones de pesos, orientado a obras en infraestructura gasífera, priorizando las de seguridad de la red, confiabilidad del sistema y calidad del servicio, así como mejoras en equipamiento tecnológico, facturación, atención al cliente".



ACTUALIZACIÓN MENSUAL

Por otra parte, a partir de mayo regirá una metodología de actualización mensual de cada uno de los componentes de la factura de gas, de modo de mantener estables los niveles tarifarios necesarios para la sustentabilidad del sistema gasífero, evitando adicionalmente los atrasos recurrentes que luego generan saltos bruscos difíciles de prever por parte de los clientes en su presupuesto mensual.

Estas son las fórmulas con las que se calcularán las actualizaciones:

• Precio del gas: de acuerdo con la estacionalidad invierno (de mayo a septiembre) y resto del año precios diferentes que serán establecido en dólares pesificados para su inclusión en Cuadros Tarifarios al tipo de cambio promedio de los primeros 15 días del mes anterior. El precio publicado en el BO es el de los meses cálidos, en mayo se publicará el del invierno y en septiembre volvería a bajar.

• Margen de distribución: 49% IVS, 37% IPIM, 14% CAC Materiales

• Margen de transporte: similar al de distribución.

• Impuestos: se siguen calculando como porcentaje de los valores anteriores (30% de la factura aproximadamente).



SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA

"Las tarifas tendrán una adecuación para remediar los efectos de la inflación sobre los costos, mantener la operación del todo el sistema y concretar la definición del gobierno de bajar subsidios a cargo del estado nacional", detallaron desde Litoral Gas. "Luego del 2001, con el colapso de la convertibilidad y las sucesivas leyes de emergencia económica se pesificaron y congelaron las tarifas de gas y no tuvieron prácticamente actualizaciones por casi 15 años, lo que llevó a que la producción disminuyera y obligó al país a importar gas con altos costos (Bolivia / GNL) para complementar la producción nacional y poder satisfacer la demanda", fundamentaron. "Estas acciones tuvieron fuerte impacto en la Balanza Comercial y de Pagos del país. Los sucesivos Plan Gas se gestaron con el objetivo de incrementar la producción de gas en los yacimientos, en base a precios garantizados por el Estado", ampliaron.

En cada oportunidad, el Estado debía definir que porción de ese precio se trasladaba a las tarifas. La decisión de los gobiernos de mantener los niveles de precio de gas en las tarifas para no generar impactos en las facturas, incrementaron los subsidios que representaban hasta ahora el 83% del costo del gas en sí.

Desde la Revisión Tarifaria Integral de 2018 y hasta diciembre de 2023, la porción de distribución de la tarifa se ajustó un 504% contra un 3668% de incremento en la inflación mayorista. Y el índice de variación salarial en ese lapso fue de 1821%.