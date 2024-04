Central recibe a Peñarol

Rosario Central comenzará su participación en la Copa Libertadores este jueves desde las 19, cuando se enfrente a Peñarol por la primera fecha del Grupo G. En el Gigante de Arroyito, el Canalla buscará iniciar de la mejor manera su camino en el certamen continental.

Central llega golpeado al duelo: perdió y se quedó sin invicto como local, luego del 1-2 con Barracas, por la Copa de la Liga, que le marcó el punto final a una tremenda racha que había comenzado a construir en 2022. El Canalla llevaba 32 partidos sin perder en condición de local, con 18 victorias y 14 empates.

Por su parte, el Carbonero de Diego Aguirre tuvo un inicio de temporada realmente furioso: ganó sus dos llaves en la Copa Uruguay (venció 2-0 a Boston River y 3-1 a Liverpool), ya está en las semifinales y ha ganado cinco de sus seis partidos en el Apertura 2024. Solo no pudo sumar de a tres este fin de semana, cuando recibió a Nacional de Montevideo para disputar el clásico y el resultado fue 0-0.



TALLERES ANTE SAO PAULO. Talleres recibe a São Paulo este jueves desde las 21, por la primera jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2024. El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario donde los de Walter Ribonetto irán en busca de comenzar con el pie derecho su camino en el certamen continental.



ESTUDIANTES IGUALÓ EN CHILE. Estudiantes tuvo todo a su favor para quedarse con los 3 puntos en Chile, pero se dejó estar y al final debió conformarse con empatar con Huachipato 1-1 en Talcahuano en el debut de ambos en el Grupo C de la Copa Libertadores, que arrancó este martes con el triunfo de The Strongest sobre Gremio de Porto Alegre por 2-0.



Las posibles formaciones:



ROSARIO CENTRAL: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Kevin Ortíz, Franco Ibarra, Tomás O'Connor, Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Abel Hernández. DT: Miguel Russo.



PEÑAROL: Washington Aguerre; Camilo Mayada, Guzmán Rodríguez, Javier Méndez, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Damián García, Eduardo Darias, Leonardo Fernández; Leonardo Sequiera, Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.



Árbitro: Wilmar Roldán Pérez. Estadio: Gigante de Arroyito. Hora: 19hs TV: Fox Sports 2.