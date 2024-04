Lucas Bovaglio se baja de las opciones que maneja la dirigencia de Atlético de Rafaela para reemplazar a Ezequiel Medrán en la conducción técnica del equipo. El propio Bovaglio lo confirmó en diálogo con radio ADN: “Me cuesta un montón decirle que no a Atlético”, y agregó: “Debo ser sincero y honesto, me cuesta mucho mirar todo desde afuera, soy hincha y lo quiero ver bien al club”.



Bovaglio, y luego de triunfar en la reserva de Talleres de Córdoba, asumía como entrenador de la Crema en julio del 2017 y tras casi un año, dejando una buena imagen pero con resultados que no lo acompañaron en sus últimos encuentros, se alejó de Alberdi. Siguió en la Primera Nacional, con pasos por Villa Dálmine y Morón, para dar el salto con Instituto de Córdoba, con quien logró el ascenso y dirigió en Primera. En su primera experiencia internacional, tuvo hasta unas semanas en Guaraní de Paraguay. Candidato, siempre, cuando se busca DT por el barrio Alberdi rafaelino.



“Como en otro momento decidí ponerle el cuerpo en este momento, a pesar del dolor que me genere le tengo que decir que no”, aseguró el rafaelino de 44 años, que luego reconoció: “Seguiré haciendo fuerza desde afuera y gritando los goles frente al televisor. Lamentablemente las cosas se dieron así, alomejor, o no, en algún momento los caminos se vuelvan a cruzar. Si se vuelven a cruzar en otro momento deberían cambiar algunas cosas para poder trabajar como me gustaría”.



También opinó sobre el Medrán, su salida y sus primeros pasos en la segunda categoría del fútbol argentino.



“Este no era un proceso fácil. El año pasado, en algún momento, Ezequiel pareció encontrar el equipo. Se vio un Atlético que competía bien pero perdiste al arquero que fue muchas veces importante, dos jugadores por línea que eran importantes y es mucho. Cuando tenes que arrancar un equipo prácticamente de cero, darle funcionamiento no es de un día para otro, en ese proceso te puede tocar no ganar, que el equipo no juegue bien. Estuvo en la búsqueda, en este arranque, cambió jugadores, varió lo que hacía en Rafaela y afuera, ese triunfo por Copa Argentina parecía que enderezaba el rumbo pero lamentablemente no pudo ser y es una lástima que Ezequiel no pueda estar hoy al frente del club y el arranque no haya estado a la altura de las expectativas que tenían todos, hinchas, dirigentes y cuerpo técnico”.



Con el ‘Moncho’ descartado, la dirigencia sigue buscando al nuevo DT y en las próximas horas se podría dar el anuncio oficial. Los nombres que suenan son los de Sebastián Grazzini, Ricardo Pancaldo, Marcelo Vázquez, José María Martínez y hasta el Polaco Adrián Bastía.