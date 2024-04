Fissore sobre el momento de la Crema

El presente de Atlético de Rafaela, como se sabe, no es el mejor, producto de un comienzo pobre en rendimientos y resultados en la Primera Nacional. Con las ganas de poder revertir esta actualidad, Matías Fissore, uno de los experimentados y referentes del plantel, expresó: “Es un momento difícil, como siempre pasa que se tiene que ir un técnico y no hay resultados, son días difíciles que uno tiene que ocuparse para salir adelante. Son momentos que uno no desea, no quiere pero que en el fútbol están y hay que hacerse cargo desde el punto que le toque a cada uno y mejorar desde donde sea, es la única forma de poder sacar adelante esto”.



“Es la situación que nos toca vivir, pensamos que podía ser mejor, tenemos que tener la tranquilidad, responsabilidad y las ganas de sacar esto adelante”, indicó el mediocampista en rueda de prensa, y luego aseguró: “En el grupo se ven esas ganas de revertir esta situación y eso es importante para todo lo que viene”.



A la hora de referirse al cuerpo técnico saliente, Fissore declaró: “El grupo siempre estuvo bien, trabajando y ocupándose partido tras partido, es la realidad, los resultados no acompañaron y fue por ahí. La relación era buena, el trabajo siempre fue el mismo, el año pasado estuve y se trabajaba de la misma manera y los resultados positivos hacen que por ahí se vea todo de otra forma pero no hubo nada extra a lo que se venía haciendo, fue todo más de resultados”.



Hasta tanto la dirigencia no confirme al reemplazante de Ezequiel Medrán estarán al frente del equipo Juan Sabia y Franco Mendoza, los entrenadores interinos que vienen trabajando en la Crema en la estructura de inferiores. En virtud al encuentro que se le aproxima, el próximo domingo ante Defensores de Belgrano, a las 18.10hs, Fissore apuntó: “Nos van dando herramientas de lo que ellos pretenden, quizás algo diferente a lo que veníamos haciendo, ni mejor, ni peor, diferente. Con intensidad, con otras ideas también. Tratando de captarlo en el poco tiempo que tenemos de cara al partido del domingo, que no es sencillo también, cambiar toda una forma de juego no se da de un día para otro pero hay jugadores inteligentes, que captan esa idea muy rápido y hay capacidad para poder afrontar el partido de la manera que ellos pretenden”.