Hoy se estrena la pieza "Matar a Pablo" del director rafaelino, Marcelo Allasino

Esta pieza del creador local Marcelo Allasino, se presentará a través de una lectura performática que contará con la participación de destacados artistas de Rafaela y la región: el performer Martín Molinaro, el fotógrafo Cristian Bonaudi, el músico Ale Delbono, la videorealizadora Daio Albanesi, la artista visual Lucía Berman, la fotógrafa Ruth Theler y el videorealizador Beto Bellezze. La instalación performática cuenta además con valiosos aportes de Ramiro Rodríguez, Pablo Pellegrinet, Eduardo Schaberger Poupeau y Eugenio Fertonani.

Se ofrecerá en una única función hoy, jueves 4 de abril a partir de las 20:00 en el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544).

Las entradas anticipadas están a la venta al 011 5848-2927. La capacidad es limitada.

Cabe destacar que esta experiencia artística se realiza gracias a la coproducción entre Teatro UAIFAI y el Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” de la municipalidad local.



APRECIACIONES DE ALLASINO

El autor de la pieza que se conocerá hoy señaló: “En 2013 convoqué a Pablo, mi amigo-hermano de toda la vida, para encarar esta producción. Luego de un tiempo de trabajo decidió abandonar el proyecto e inicié un derrotero de intentos fallidos para concretarlo. La muerte de nuestro amigo Sebastián, asistente de la obra, se impuso con una fuerza arrolladora y, definitivamente, ya no pude continuar con el proyecto. En plena pandemia, acuciado por las incertidumbres, sentí la necesidad de compartir aquellos trozos fragmentarios relacionados con el fracaso, la soledad, la falta de fuerzas para avanzar, la pérdida del rumbo, la confusión acerca de quiénes somos y de qué estamos constituidos. El mito de Caín y Abel, inmigrantes europeos y mestizos criollos, los dedos en V encajando en un cuerpo, heterosexualidad y homoerotismo, el año 1969, la pulsión de muerte, de sexo y de asesinato, se reúnen en un relato estallado de referencias y trozos apropiados que se superponen para mostrar cómo en plena crisis, balbucear es siempre algo posible".



ALGUNAS IDEAS QUE RODEAN LA OBRA

También, Allasino comentó: "La creación está en crisis y está de moda hacer obras sobre obras que no se pudieron hacer. También está muy arriba el biodrama, y esto es: agarrar un par de objetos y un par de anécdotas de tu vida, juntar unos videos y unas fotos de cuando eras chiquito o adolescente, poner una música conmovedora, especialmente de los 80 o los 90, si ya tenés más de 50, como en mi caso. "Desde hace décadas está de moda poner la realidad de la vida en la escena y también está muy de moda el stand up, que es un género de humor norteamericano, en el que una persona se para frente a un micrófono y hace chistes sobre distintos temas.

"Entonces, luego de varias sesiones de terapia y de varias vueltas, me dije: ¿por qué yo no? Así que aquí estoy. El problema es que esto no será ni un stand up, ni un biodrama, ni una obra de teatro. A este cachivache decadente le sumaré los vahos de algunos pasajes tan innecesarios como egocéntricos.

"Mis decisiones bailan de un extremo a otro, oscilan en una fricción eléctrica tan natural como los polos opuestos, como el magnetismo. De la atracción a la repulsión, no hay vuelta que darle: ese baile entre los extremos forma parte de la Naturaleza. ¿O es pura construcción cultural? "Bueno, Naturaleza y Cultura también son isotopías que estructuraban muchos de los relatos que me interesaban para la obra. Pero, ¿para qué meterme en temas sobre los que no podré producir nada nuevo ni interesante, y sobre los que ya se ha dicho mucho? Sólo me quedaba hablar de mí, que a fuerza de no garantizar ser interesante sí será algo nuevo. Quería hablar sobre el hermano que nunca tuve, o en realidad, el hermano que estuvo siempre y me tuvo, como se posee lo que voluntariamente se entrega.

"Quería hablar de ese vínculo de amor entre hombres en una familia que se elige. Quería hablar sobre mi hermano, mi padre, como extremos de lo mismo. El blanco y el negro, el macho heterosexual europeo y el negro puto criollo. El extremo. Quería hablar de los extremos. Sobre el amor y el abandono".