Llega a Rafaela Hola +30, un espectáculo que combina comedia, baile, canto y más

Tal como se adelantó hace un tiempo en este medio, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano inaugura su temporada de espectáculos con una gran variedad para todo público. Uno de ellos es el show de Pablo Albella, quien se define como actor, comediante y publicista inquieto. El cordobés tiene más de un millón de seguidores en Instagram (@holaestapablo) y hace reír a muchos más con sus anécdotas y chistes. Su tema principal es la vida después de los treinta, con sus cambios y su rutina.

Pablo comenzó el 2024 a pleno traspasando las pantallas y llegando a escenarios de todo el país. Es por eso que, dentro de su gira, incluyó a Rafaela, ciudad que no conoce pero que tiene muchos deseos de visitar. El show se llevará a cabo el viernes 12 de abril a las 21:30. Cuenta con la dirección de Flor D' Agostino. La sinopsis dice lo siguiente: "Pablo cumple 30 y descubre un montón de sensaciones nuevas que atraviesan su vida. Hola +30 es una obra que refleja la vida de una persona que empieza a descubrirse grande para algunas vivencias y quiere sostener otras de manera singular. Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia".

En diálogo con LA OPINIÓN, Pablo comenta detalles de esta obra y comparte cómo vive todo lo que le está sucediendo.



¿Qué podrías decir de la obra?

La gente no suele saber qué va a venir a ver y a mi me gusta esa intriga porque nunca hice teatro; la gente espera stand up, pero no es lo que es. Si bien hay una parte de monólogo, cuando lo armamos con la directora de la obra, yo le decía que las redes son interacción y material heterógeneo. Cuando estas en las redes ves baile, recetas, humor, algo que te emociona... la obra tiene que tener eso. Algo heterogéneo y que tenga que ver con la participación del público, que me encanta y es la clave. Nada de todo esto podría haber sido posible sin las redes, siento que tiene que ser parte. La verdad que hay momentos diferentes, hay un musical, canto y bailo; hay una parte de monólogo, de improvisación, de interacción con el público, hay premios. Eso hace que se te pase muy rápido.



Tu vida está de alguna manera atravesada por la comedia, ¿cómo fueron tus comienzos en Instagram?

Mi vida sí está atravesada por la comedia, un poco desde siempre.Tanto en mi familia como en mi vida, desde que soy chiquito, traté de buscarle el lado positivo a las cosas que pasan. Obviamente que no todas la tienen, pero cuando pensé en mi Instagram fue imaginarlo así, como un recreo del mundo en el cual la gente puede venir y despejarse un rato, reírse y olvidarse de los problemas o encontrar una manera de desdramatizarlos. Quizás todas esas cosas que en ese momento son tan graves, después con los años te das cuenta de que hay otras maneras, de que esas cosas te llevaron a ciertos aprendizajes y a ciertos lugares que de otra forma no hubieras llegado. Trato de comunicar todo eso en mis redes.

Mis comienzos fueron muchos años antes de hablar de los 30. Yo soy publicista, trabajaba en una agencia de publicidad y armé mi Instagram para hacer las ideas que me bochaban en la agencia. Ideas que estaban buenas para mí y dije "bueno, si no me las aprueban las hago yo solo". Pero eran videos de cosas aleatorias. No tenían coherencia entre sí. Después cuando cumplí 30. Quería hacer un fiestón, estábamos justo inaugurando mi casa. Yo cumplo años en mayo, y en marzo surgió la pandemia, todos encerrados. Así que quede solo con mi novio, en mi casa, cumpleaños por Zoom... dije que eso lo iba a hablar y ahí empezó todo el movimiento de los +30 en mis redes.



¿Qué sentís con este crecimiento artístico?

Es muy loco y se está dando muy rápido. Yo soy publicista y recién en 2022 renuncié a la agencia de publicidad en donde trabajaba, que me encantaba, y me costó dejar, pero a la vez mi instinto y mis ganas estaban en el Instagram. Ahí decidí formalizar mi trabajo en redes. Empecé a subir más videos y a crecer. Surgieron todas estas propuestas que tienen que ver con la creación de un libro, que vamos a lanzar el 12 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires, después con la obra de teatro y así se empiezan a abrir puertas que jamás imaginé. Yo si bien el día que renuncié a la agencia empecé a formarme en teatro, canto y en el rubro artístico, era para perfeccionarme, pero nunca pensé que podía ser mi profesión. Así que la verdad es que está bueno encontrar estas cosas, ir conociéndome.



¿Cómo fue pasar de las redes al escenario?

Yo creo que no me sentí tan nervioso en el momento del debut, porque ya tenía exposición y esos nervios del vivo un poco ya los había perdido. Pero sí era un producto nuevo y sinceramente ni el productor ni la directora sabían qué iba a pasar, si a la gente le iba a gustar, si iba a venir al teatro. Una cosa son los números, los likes, y otra cosa es que la gente quiera verte en un lugar y conocerte. Fue todo un desafío, un momento de jugársela, pero me encanta. Con el tiempo fui descubriendo que es otra plataforma diferente, en el sentido de la interacción. En las redes veo los comentarios re lindos que me manda la gente, pero una cosa es leerlo y otra cosa es que te lo digan, te abracen... estoy sorprendido y entusiasmado para seguir, porque esto sigue creciendo.



¿Qué expectativas tenés con el público rafaelino?

No suelo tener expectativas, porque la vida las fue superando todo el tiempo, así que te diría que tengo ganas de que vengan, de que se diviertan, de que pasemos un buen rato. Si bien yo estoy trabajando, es fundamental divertirme, porque eso se transmite. Tanto en mis redes como en la obra de teatro, yo salgo a divertirme a jugar, a charlar con la gente. Lo que deseo es que vengan a divertirse. Es una obra para toda la familia. Yo siempre después del show me quedo a sacarme fotos, a hablar con la gente. Ese momento es importante para mí, porque quiero conocerlos.