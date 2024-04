Lento inicio de la zafra, con buen número y clima favorable

En un contexto muy diferente al del año pasado, en especial desde el punto de vista climático, se ha dado inicio a la zafra de terneros. Una zafra que se espera algo más lenta y con menor oferta total, aunque mayor a la esperada inicialmente, conforme a los datos revelados en el último cálculo de stock ganadero.



NÚMEROS OFICIALES

Según SENASA, la cantidad de terneros y terneras que salieron de los campos con destino a cría o invernada en el mes de enero fue de 509.357, mientras que en febrero sumó 795.159, y en marzo alcanzó los 980.174 animales.

Esto marca un ritmo creciente y una salida total cercana a los 2,3 millones de terneros y terneras en los primeros tres meses del año. En relación al año pasado, los datos muestran una oferta más reducida en número de animales, pero a su vez más lenta.

La cantidad de animales traslados en los primeros tres meses de 2023 fue de casi 2,8 millones terneros, esto es un 18% superior en números absolutos mientras que, en relación a la disponibilidad inicial, la salida de este primer trimestre representa un 15,6% de los 14.684.791 terneros/as en stock al 31 de diciembre de 2023 contra un 18,4% a igual fecha del año pasado, lo que denota claramente una salida más lenta.



LAS RAZONES

Sucede que la oferta forrajera este año es muy buena, no solo comparado con el año pasado donde naturalmente la situación resulta diametralmente opuesta, sino que también lo es en términos históricos. De acuerdo a los mapas del monitor forrajero que elabora la SAGPyA, la medición del Índice Verde Normalizado (INV) resulta para gran parte del territorio nacional entre un 20% y un 40% superior al promedio que arroja el período 2001-2023 para esta misma fecha. Esto sin duda mejora las perspectivas para la recría en un escenario donde, además, el precio del ternero no ofrece un valor tan atractivo como el que se proyectaba para esta época del año, dada la fuerte restricción de oferta que se esperaba tras el impacto de la seca.

Luego de la importante suba que marcó el precio del ternero a fin de año -previo a la devaluación- los valores corrientes no lograron acompañar el ritmo inflacionario de los primeros meses de 2024, llegando a marcar actualmente un retraso del 10% contra los valores de marzo de año pasado -medidos a moneda de hoy- y posicionándose como el marzo más bajo de los últimos 10 años. En efecto, comparado contra el valor promedio de dicha serie ($2.433), los $1.980 que acaba de marcar el Ternero ROSGAN para marzo resultan casi un 20% inferiores a la mencionada referencia.



EL INCENTIVO

Si bien esto determina tempranamente una relación compra-venta favorable para el engorde, (actualmente en torno a 1,08 ternero/novillito) y con perspectivas a la baja de acuerdo a su estacionalidad habitual que tiende a marcar un piso para esa relación llegando a junio, la disponibilidad de una mejor oferta forrajera en los campos sumado al bajo precio del ternero, incentiva a muchos criadores a extender las recrías pastoriles a f in de incorporar mayores kilos previo a su venta. A su vez, el maíz está barato en términos históricos por lo que, si bien en principio esto debería favorecer al engorde a corral, también está generando una suerte de competencia con el recriador o invernador que, en este contexto, se permite suplementar con algo de grano terminando de agregar esos kilos adicionales dentro del mismo sistema.



EN LOS CORRALES

Los últimos datos que acaba de publicar el SENASA muestran que al 1ro de abril, los feedlots registran en sus corrales un total de 1,712 millones de cabezas cifra que, si bien marca unos 100 mil animales más en stock respecto de lo reportado un mes atrás, no responde precisamente a un mayor ingreso de animales durante el último mes. De acuerdo a esta misma estadística publicada por el SENASA, durante el mes de marzo ingresaron a los feedlots unos 431,5 mil animales prácticamente sin cambios respeto de la cantidad de animales ingresados el mes previo (427,6 mil) e incluso un 4% menos si lo ajustamos por días hábiles. En lo que respecta a terneros, mientas que la salida total de los campos de cría registró en marzo un crecimiento del 23% mensual alcanzando los 980 mil teneros/as trasladados con destino cría e invernada, el ingreso a los feedlots solo se vio incrementado en un 9%, alcanzando un total de 215 mil cabezas contra 198 mil en febrero y 326 mil en marzo de 2023.