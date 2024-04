Fernando Marcos, árbitro el domingo

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la tercera fecha del torneo Federal A. El encuentro que el domingo por la Zona 3 jugarán Defensores de Villa Ramallo y 9 de Julio comenzará a las 16 en la provincia de Buenos Aires, con el arbitraje de Fernando Marcos (Bahía Blanca), en tanto que como asistentes se desempeñarán Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Robertino Rosas (Esperanza), siendo cuarto árbitro Alejandro Scionti (Casilda).

Ese mismo día habrá otros dos encuentros por este grupo: a las 16 Independiente de Chivilcoy vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay (Diego Novelli) y a las 17 Douglas Haig vs. El Linqueño (César Ceballos).

La fecha se completará el lunes a las 20.30 en San Francisco con el encuentro entre Sportivo Belgrano y DEPRO (Marcos Liuzzi). Libre: Sp. Las Parejas.



UNIÓN EL DOMINGO EN SALTA

Por su parte, Unión de Sunchales jugará en Salta ante Central Norte por la Zona 4. Será el domingo a las 17.30 con el arbitraje de Maximiliano Silcan Jerez (Catamarca).

Los demás encuentros: sábado a las 17 San Martín de Formosa vs. Crucero del Norte, Enzo Silvestre; domingo a las 17.30 Sarmiento de Resistencia vs. Juventud Antoniana de Salta, Mariano Agli; y a las 19 Sarmiento de La Banda vs. Sol de América de Formosa, Nelson Bejas. Libre: Boca Unidos.