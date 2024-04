"Lo tomo como una revancha"

Fue la tardecita soñada para Lucas Quiroz. 9 de Julio no podía vulnerar el domingo a Sportivo Belgrano pese a que jugaba con un hombre de más, y en el último cambio Maximiliano Barbero apostó por el "Toro", que le devolvió la confianza con el gol del triunfo.

Luego, el volante ofensivo exteriorizó su satisfacción expresando que "fue de película quizás.Uno de afuera viendo el partido se veía que estaba muy duro, porque enfrentábamos a un rival candidato, pero había que estar preparados como dijo Maxi porque uno no sabe cuando pueda entrar, y le podía tocar a cualquiera. Nos dijo que hiciéramos una buena entrada en calor, porque el que ingresaba tenía que hacerlo al 120 por ciento, y bueno, digo que fue de película porque entrar y que la primera que toque vaya adentro, además siendo mi primer gol de cabeza, es algo increíble".

El ex Ferro hizo su análisis de porqué costó tanto marcar la supremacía, con un hombre de más. "Si, uno siempre piensa que cuando al rival le echan un jugador se van a facilitar las cosas, pero no, a veces es al contrario. Ellos después de la expulsión (del marcador central Berlo) se hicieron mas fuertes, tuvieron situaciones para abrir el partido, pero nosotros siempre buscamos y casi terminando toqué dos pelotas, una entró y sirvió para el triunfo del equipo".

Además, la victoria fue trascendente para darle mayor importancia al punto logrado en Pergamino en la primera fecha. En se aspecto, Quiroz mencionó que "sabíamos que para hacer valer el empate del partido pasado, hoy -por el domingo- teníamos que cerrar en casa con una victoria. El '9' se fortalece siempre de local, y nos lo había dicho el entrenador que como sea había que dejar los tres puntos, jugando bien o mal, y por suerte lo pudimos lograr".



UNA CHANCE IMPORTANTE

A los 27 años, el "Toro" ha vuelto a jugar una categoría profesional luego de haber estado en planteles de la B Nacional con Atlético como juvenil. Consultado si esta temporada puede ser una oportunidad de relanzamiento para su carrera, expresó que "la verdad que hace tres meses estaba jugando en Ferro y la Liga, y dar el paso fue muy importante porque me cambiaron muchas cosas, tanto en lo futbolístico como en la vida personal, asi que lo tomo como una revancha, con muchas ganas, dar lo mejor y estar a la altura de lo que es la categoría y el club 9 de Julio".

En los dos partidos disputados del Federal A 2024, Lucas ha ingresado desde el banco y eso marca también la competencia que hay en el plantel, y puntualmente en la zona de volantes. En tal sentido, manifestó que "si obviamente, Maxi siempre nos dice que tenemos un plantel muy competitivo, con una competencia sana. Sabemos que el fútbol es asi, y que si queremos lograr grandes cosas hay que tirar todos para el mismo lado, el que juega dar lo mejor, y el que le toca quedar afuera estar preparado. Uno nunca sabe, hoy me tocó a mi entrar casi terminando el partido y pude hacer el gol de la victoria, así que tenemos un lindo grupo, y nos estamos preparando para lograr grandes cosas y dejar al 9 en lo mas alto que se pueda".

Finalmente, amplió el concepto tras haber pasado por dos importantes pruebas en el arranque. "Sabíamos que Douglas y Sportivo Belgrano son dos candidatos, pero nosotros somos fuertes, contamos con un equipo competitivo para pelearle a cualquiera, pero hay que demostrarlo día a día en los entrenamientos y el fin de semana en la cancha".