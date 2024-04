Día mundial del Arcoiris

El Día Mundial del Arcoíris se celebra el 3 de abril de cada año para realzar un fascinante y bonito fenómeno natural, que ocurre cuando los rayos solares atraviesan las gotas de la lluvia en un ángulo de 42 grados, que da como resultado un halo de luz multicolor.

¿Por qué existen los arcoíris?

Los arcoíris son fenómenos ópticos y meteorológicos que resultan de la descomposición de la luz solar debido a la refracción. Debido a esto, es normal observar en el cielo un halo de luz con forma de arco y con vistosos colores.

Es todo un espectáculo que, por lo general, puede ser apreciado en todos los países del mundo y que provoca verdadera fascinación en el espectador.

Algunas curiosidades sobre los arcoíris



Este es un fenómeno bastante común que puede divisarse en el cielo cuando cae la lluvia, pero que necesita la presencia del sol, sin embargo, existen algunos datos curiosos de este inusual y llamativo espectáculo que quizás desconozcas y que podrás descubrir a continuación:

El arcoíris tiene más colores de lo que el ojo humano es capaz de ver: Según los estudiosos del tema, el arcoíris está compuesto de nueve colores, un espectro que va desde el rojo hasta el violeta, aunque la realidad es que existen en su interior una amplia gama y que a simple vista no se puede apreciar.

No se puede medir el principio ni el fin de un arcoíris: Resulta imposible calcular el ángulo o tamaño de un arcoíris, ya que esto depende en gran medida del lugar donde se encuentre la persona que observa este fenómeno.

El arcoíris, no aparece en el cielo en horas del mediodía: Para que se manifieste este fenómeno, es necesario que se algunas condiciones como que exista la presencia de luz solar y que el día sea lluvioso, además, que el astro rey esté ubicado a menos de 42 grados por encima del horizonte.

El arcoíris puede ser visible durante la noche: Aunque parezca sorprendente, la presencia de un arcoíris en el cielo nocturno no es un fenómeno descabellado, todo lo contrario, los seres humanos pueden disfrutar de un fabuloso espectáculo de luces y color con plena luna llena sí los rayos solares chocan con las gotas de lluvia, entonces se podrá ver un arcoíris.



Los arcoíris atrapados, un gran descubrimiento científico

Los arcoíris atrapados son un fenómeno natural óptico que ocurre cuando una cámara capta un arcoíris circular completo desde una perspectiva particular, lo que puede hacer que parezca que el arcoíris está "atrapado" en un lugar específico, como un cuerpo de agua o un área determinada del paisaje.

De acuerdo a investigaciones de los últimos años, los científicos pudieron descubrir que los llamados "arcoíris atrapados" pueden servir para lograr nuevos hallazgos en el campo de la ciencia como fue la puesta en marcha de un sensor que puede ser usado para probar sistemas de invisibilidad y también tener funcionalidad en el área de la biomedicina.

Otra área que podría beneficiarse de estos experimentos tan innovadores sería en el mundo de las comunicaciones y en cualquier área. Se cree que en el futuro serviría para que las personas y los objetos permanezcan invisibles ante los ojos del observador. Esta importante noticia fue publicada en el New Journal of Physics.

El prisma de Isaac Newton



Gracias a los experimentos llevados a cabo por Isaac Newton, la humanidad puede entender hoy cómo se producen los arcoíris. A través de un arduo trabajo, el científico pudo explicar que todo es producto de la descomposición de la luz.



Esto lo descubrió estando en un lugar totalmente a oscuras donde la luz del sol sólo entraba a través de un pequeño agujero y con la ayuda de un prisma triangular de cristal, pudo observar que se podía ver en una de las paredes del recinto un espectro multicolor. Con su gran porte e ingenio, el hombre actual tiene una mayor compresión de esta maravilla natural.

El arcoíris como símbolo emblemático del movimiento LGBT, el Movimiento Internacional de la Paz y

la Alianza Cooperativa Internacional

El arcoíris está presente en algunas banderas independientes y que encierran un fin. Es utilizado como símbolo emblemático de algunos movimientos que buscan la dignidad y la tolerancia como es el caso de la Comunidad LGBT. La bandera porta seis colores y cada uno tiene un significado, cuya intención es hacer valer los derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales dentro de la sociedad del siglo XX.



Por otra parte, existe el Movimiento Internacional de la Paz, que comenzó en Italia en la década de los 60 y tuvo como finalidad que los hombres lograran la paz y a partir del año 2002 logró popularidad por la campaña "paz desde los balcones", donde los italianos protestaron izando la bandera desde sus hogares para que hubiese un cese a la guerra en Irak. Actualmente esta bandera lleva escrita la leyenda "PACE"y es un claro símbolo del movimiento pacifista.

Así mismo, destaca la bandera de siete colores, un estandarte de la unidad y la diversidad, que desde el año 1921 representa a la Alianza Cooperativa Internacional, un movimiento independiente, no gubernamental, que se fundó con el el fin de alcanzar la colaboración y ayuda de las organizaciones cooperativas en todo el mundo para fortalecer la democracia, la paz, la solidaridad, la justicia social, la seguridad internacional y un desarrollo humano mucho más sostenible.

Tú también formar parte de esta celebración, dando tu opinión, aportando ideas o posteando alguna información valiosa sobre este interesante tema en las distintas redes sociales agregando las etiquetas #DíaMundialdelArcoíris #ArcoírisDay.

Patricia López